بمشاركة 30 تاجرا .. افتتاح مبادرة يوم في حب مصر برأس سدر بتخفيضات 35% | صور
مفاجأة في عقد سلوت.. كم يبلغ الشرط الجزائي لإقالة مدرب ليفربول؟
ترامب: أجريت محادثة رائعة مع الرئيس السوري .. ودعم أمريكي لإعادة الإعمار
ربنا يشفيها .. جمال شعبان يعلق على فيديو فتاة المشرحة
نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة
هتشتريها بكام بكرة؟ .. ارتفاع مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق
الإفتاء: لا يجوز سجود التلاوة بغير وضوء.. وترديد 4 أذكار في حالة عدم القيام به
نتنياهو: لن نسمح بدخول الجنود الأتراك والقطريين إلى غزة
يحتوي على كحول.. تحذير عاجل من تناول الموز البني شديد النضج
وليد صلاح الدين يكشف حقيقة رحيل محمد شريف عن الأهلي
تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟
بعد ثلاثية دجلة | الإعلان عن صفقة غير متوقعة على رادار الأهلي
رياضة

رحيم ستيرلينج يقترب من مغادرة تشيلسي

رحيم ستيرلينج
رحيم ستيرلينج

بات النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج قريبًا من مغادرة نادي تشيلسي خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل محادثات جارية بين إدارة النادي وممثلي اللاعب لحسم مستقبله  وخطوته المقبلة.
 

ولم يعدستيرلينج  ضمن الخطط الفنية للجهاز الفني لتشيلسي، ما دفع النادي للدخول في مفاوضات متقدمة لإيجاد حل نهائي وانهاء التعاقد بشكل رسمي.

وأشارت تقارير صحفيه إلى أن تشيلسي يهدف من هذه الخطوة إلى تقليص إعادة هيكلة الفريق، في وقت يرحب فيه اللاعب بخوض تجربة جديدة  لضمان المشاركة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة، في ظل رغبة جميع الأطراف إغلاق الملف قبل الموعد النهائي، لتجنب استمرار الغموض حول مستقبل اللاعب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: معرض القاهرة الدولي للكتاب.. قوة مصر الناعمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأطفال ومواقع التواصل.. كيف نحميهم دون أن نعزلهم؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الضربة التي تهدد بإشعال الإقليم

