رحيم ستيرلينج يقترب من مغادرة تشيلسي

بات النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج قريبًا من مغادرة نادي تشيلسي خلال الأيام القليلة المقبلة، في ظل محادثات جارية بين إدارة النادي وممثلي اللاعب لحسم مستقبله وخطوته المقبلة.



ولم يعدستيرلينج ضمن الخطط الفنية للجهاز الفني لتشيلسي، ما دفع النادي للدخول في مفاوضات متقدمة لإيجاد حل نهائي وانهاء التعاقد بشكل رسمي.

وأشارت تقارير صحفيه إلى أن تشيلسي يهدف من هذه الخطوة إلى تقليص إعادة هيكلة الفريق، في وقت يرحب فيه اللاعب بخوض تجربة جديدة لضمان المشاركة قبل الاستحقاقات الدولية المقبلة.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات حاسمة، في ظل رغبة جميع الأطراف إغلاق الملف قبل الموعد النهائي، لتجنب استمرار الغموض حول مستقبل اللاعب