طلب عاجل من تشيلسي لجماهيره قبل مواجهة نابولي

حثّ تشيلسي جماهيره المسافرة إلى إيطاليا لمشاهدة مباراته أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، على توخي الحذر بعد أن احتاج اثنان من المشجعين للعلاج في المستشفى.

ولم يقدم النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز تفاصيل حول الحادث أو كيفية وقوع الإصابات.

وقال تشيلسي في بيان: "يتلقى اثنان من المشجعين العلاج في المستشفى، بعد تعرضهما لإصابات لا تهدد حياتهما.

وتابع: "يود النادي تذكير جميع المشجعين بتوخي أقصى درجات الحذر أثناء وجودهم في مدينة نابولي والالتزام بالنصائح التي تم نشرها قبل هذه المباراة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر النادي تحذيرا للمشجعين من ارتداء أي شيء يحدد هويتهم كمشجعين أو التحرك بشكل واضح في المدينة كمشجعين لتشيلسي.

ويحتل تشيلسي حاليا المركز الثامن في مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا متأخرا بفارق ثماني نقاط عن أرسنال المتصدر، بينما يحتل نابولي المركز 25 في الترتيب.