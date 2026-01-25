قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب وزير الصحة يوجه بإحالة إدارة مستشفى إمبابة العام والمتغيبين للتحقيق
الإسكان الاجتماعي 2026.. تفاصيل حجز 37 ألف شقة كاملة التشطيب والمرافق والخدمات
عروض غنائية وعزف جيتار يشعلان تفاعل الجمهور داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب
الجيش السوري يعلن فتح ممرين إنسانيين في الحسكة وعين العرب
بمناسبة عيد الشرطة الـ74.. الإفراج بالعفو عن 2520 نزيل من مراكز الإصلاح والتأهيل| صور
أوعى تعمل كدا.. تصرفات يجب ألا يقوم بها الأب مع ابنته المراهقة
سفراء سابقون في رومانيا: بوخارست أرسلت 3 سفن خشب لحفر قناة السويس
ترتيب المجموعة الرابعة قبل قمة الزمالك والمصري في الكونفدرالية
قرار جمهوري بالموافقة على إنشاء فرعين لجامعتي كوين مارجريت وأدنبره نابيير بالعاصمة الجديدة
للعام 19 علي التوالي .. مصر للطيران للصيانة تعزز ريادتها الدولية بتجديد اعتماد الأيزو الدولية
تحذيرات من رياح قوية واضطراب ملاحي .. حالة الطقس في مصر غدا الإثنين
وزير الأوقاف يشارك في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق
رياضة

تشيلسي يفوز بثلاثية على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

مجدي سلامة

فاز فريق تشيلسي على نظيره كريستال بالاس، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف تشيلسي الأول عن طريق إستيفاو في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، سجل جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

فيما أضاف إنزو فيرنانديز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وشهدت الدقيقة 72، حصول أدم وارتون، لاعب كريستال بالاس على بطاقة حمراء.

وسجل هدف كريستال بالاس الوحيد هو اللاعب كريس ريتشاردز في الدقيقة 88.

وجاء تشكيل تشيلسي في مواجهة كريستال بالاس كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، بدياشيلي، تريفوه تشالوباه، جيميس.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، أندري سانتوس.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، إستيفاو، جواو بيدرو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 37 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 25 يناير في الأسواق |فيديو

اكاديمية البحث العلمي

مصر الأولى في إفريقيا والدول العربية تنضم رسميًا كشريك مؤسس في الشراكة الأوروبية للصحة (ERA4Health)

حالة الطقس

الأرصاد: غدا طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 11

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "الكينج" بطولة محمد إمام

سعر الذهب اليوم.. عيار 21 الآن مباشر

احتفالاً بعيد الشرطة.. محافظ الشرقية ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على النصب التذكاري

محافظ الشرقية يُهنئ رجال الأمن بعيد الشرطةالـ 74

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

