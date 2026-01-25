تشيلسي يفوز بثلاثية على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي على نظيره كريستال بالاس، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف تشيلسي الأول عن طريق إستيفاو في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، سجل جواو بيدرو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

فيما أضاف إنزو فيرنانديز الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 64.

وشهدت الدقيقة 72، حصول أدم وارتون، لاعب كريستال بالاس على بطاقة حمراء.

وسجل هدف كريستال بالاس الوحيد هو اللاعب كريس ريتشاردز في الدقيقة 88.

وجاء تشكيل تشيلسي في مواجهة كريستال بالاس كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، بدياشيلي، تريفوه تشالوباه، جيميس.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، أندري سانتوس.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، إستيفاو، جواو بيدرو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 37 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بالاس في المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.