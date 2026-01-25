الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يتقدم بهدف على كريستال بالاس في الشوط الأول

تقدم فريق تشيلسي بهدف نظيف في الشوط الأول على نظيره كريستال بالاس، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف تشيلسي عن طريق إستيفاو في الدقيقة 34.

وجاء تشكيل تشيلسي في مواجهة كريستال بالاس كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مارك كوكوريلا، بدياشيلي، تريفوه تشالوباه، جيميس.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، أندري سانتوس.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، إستيفاو، جواو بيدرو.

تغريم تشيلسي 150 ألف جنيه إسترليني بسبب زجاجة

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تغريم نادي تشيلسي بمبلغ 150 ألف جنيه إسترليني (حوالي 203,265 دولار)، بعد قيام أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق بإلقاء زجاجة بلاستيكية تجاه الجهاز الفني لفريق أستون فيلا، عقب فوز الأخير 2-1 على ملعب ستامفورد بريدج في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 27 ديسمبر 2025.

وأكد بيان الاتحاد أن الغرامة جاءت بعد اعتراف تشيلسي بالتهمة، فيما لم يتم تحديد هوية الشخص المسئول عن الواقعة.

وأشارت لجنة الانضباط إلى خطورة الحادثة، مؤكدة أن من حسن الحظ ألا يصاب أحد أثناء إلقاء الزجاجة، التي قالت تقارير إنها كانت تحتوي على ماء.

كان الحكم ستيوارت أتويل قد أدرج الواقعة في تقريره الرسمي، مشيرًا إلى أن أحد أعضاء الجهاز الفني لـ تشيلسي ألقى الزجاجة في اتجاه المنطقة الفنية لأستون فيلا خلال الاحتفال بالفوز.

ويحتل تشيلسي حاليًا المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 34 نقطة.