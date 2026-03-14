تزامنا مع نشاط الرياح.. رفع درجة الإستعداد القصوى ومحافظ الشرقية يهيب بتوخي الحذر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية استمرار رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، وذلك وفقاً لما ورد في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن تعرض البلاد لحالة من عدم الإستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع إحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق.

كان المحافظ قد أصدر توجيهات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد والتأهب التام، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر، مع مراجعة جاهزية شبكات الصرف الصحي والبالوعات والتأكد من كفاءتها، إلى جانب التأكد من عزل أعمدة الإنارة بالشوارع، تجنباً لحدوث أي حالات صعق كهربائي حفاظاً على سلامة المواطنين.

أكد المحافظ استمرار انعقاد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار ٢٤ ساعة، مع رفع درجة الاستعداد بكافة المراكز والمدن والأحياء، وربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لضمان سرعة التعامل الفوري مع أية بلاغات أو طوارئ قد تطرأ نتيجة التقلبات الجوية.

ويهيب محافظ الشرقية بالمواطنين ضرورة توخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح المثيرة للأتربة، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة، مع تجنب الوقوف بالقرب من أعمدة الإنارة أو الأشجار واللافتات المعدنية وقت العواصف، ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للارصاد الجوية والصفحة الرسمية لمحافظة الشرقية.

ويناشد محافظ الشرقية المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي شكاوى من خلال غرفة العمليات والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار ٢٤ ساعة عبر الوسائل التالية من خلال التواصل عبر الخط الساخن (١١٤) أو منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (١٦٥٢٨).