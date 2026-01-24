مستقبل بالمر يشتعل.. مانشستر يترقب قرار المهاجم الإنجليزي .. وإصابات وضغوط تشيلسي تضعه تحت المجهر

تتواصل الشائعات حول مستقبل المهاجم الإنجليزي كول بالمر لاعب تشيلسي الذي أفادت تقارير صحفية بأنه يفكر جدياً في الرحيل عن ستامفورد بريدج خلال الفترة المقبلة مع اهتمام من ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة " الصن " البريطانية أن بالمر يشعر بعدم الراحة في تشيلسي حيث يفتقد أصدقاءه وزملاءه في مدينة مانشستر مما يجعله يفكر في العودة إلى موطنه الأصلي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد يميل للانضمام إلى مانشستر سيتي أو العودة إلى مانشستر يونايتد النادي الذي كان يشجعه منذ صغره ما يفتح الباب أمام صراع محتمل بين الناديين على ضمه.

ووسط هذه التقارير أثار بالمر جدلاً واسعاً بعد مباراة برينتفورد الأخيرة في الدوري الإنجليزي حيث سجل هدفًا من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة لكنه رفض الاحتفال وغادر الملعب بسرعة بعد صافرة النهاية في لفتة اعتبرها البعض دليلاً على توتره أو عدم رضاه عن وضعه الحالي.

تهدئة الأجواء

ورغم ذلك حاول مدرب تشيلسي ليام روزينيور تهدئة الأجواء مؤكدًا أن اللاعب سعيد في الفريق وأن إصاباته المتكررة هي السبب وراء إحباطه في المباراة الأخيرة.

وقال روزينيور في تصريحات صحفية:"تحدثت مع كول عدة مرات ويبدو سعيدًا جدًا بوجوده هنا. ومن جانبي أنا سعيد للغاية بوجوده معنا فهو عنصر أساسي في خططنا على المدى الطويل."

وأضاف: "كل لاعب يمر بلحظات صعبة في مسيرته ومهمتي توفير بيئة مناسبة له ليتمكن من تقديم أداء ثابت بالمستوى الذي يطمح إليه وفي مباراة برينتفورد كان هناك إحباط لأنه لم يتمكن من تقديم الأداء الذي يرغب فيه لا لأنه غير سعيد معنا."

وأردف مدرب البلوز: "بالمر لاعب شاب رائع وموهوب لكنه عانى من الألم في المباراة الأخيرة لذا علينا التأكد من أنه يحصل على الرعاية اللازمة فهو جزء مهم جدًا من الفريق وسنحرص على دعمه لتحقيق أفضل أداء ممكن."

غياب بالمر عن المنتخب

يأتي هذا في الوقت الذي غاب فيه بالمر عن مباريات منتخب إنجلترا تحت قيادة توماس توخيل بسبب الإصابة ما يعني أن المباريات الودية المقررة في مارس ستكون الفرصة الأخيرة له قبل اختيار قائمة المنتخب الرسمية للبطولة المقبلة.

أرقام بالمر

ومن ناحية الأرقام لم يتمكن المهاجم الإنجليزي من تسجيل الكثير هذا الموسم حيث سجل 5 أهداف فقط خلال 13 مباراة لعبها مع تشيلسي في جميع البطولات ما يزيد من الضغوط عليه لتقديم المزيد من الأداء على المستويين المحلي والدولي.

السؤال الأبرز حاليا

ويبقى السؤال الأبرز بين جماهير تشيلسي والمهتمين بسوق الانتقالات: هل سيقرر بالمر الاستمرار في الفريق الأزرق ومحاولة استعادة مستواه أم سيختار العودة إلى مانشستر لتحقيق طموحاته؟ .. كل التوقعات تشير إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد حسمًا مهمًا لمستقبل المهاجم الشاب وسط تكهنات واسعة حول الوجهة القادمة سواء كانت مانشستر سيتي أو يونايتد مما يجعل رحلته في الانتقالات الصيفية أو الشتوية واحدة من أبرز القصص في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.