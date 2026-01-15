أرسنال يفوز على تشيلسي بثلاثية في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو

فاز فريق أرسنال على نظيره تشيلسي، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو.
جاءت ثلاثية أرسنال عن طريق بن وايت وفيكتور جيوكيريس ومارتن زوبيميندي في الدقائق 7، 49، 71.
فيما جاءت ثنائية تشيلسي عن طريق أليخاندرو جارناتشو في الدقيقتين 57، 87.
تشكيل تشيلسي
سانشيز - أتشيمبونج، تشالوباه، فوفانا، كوكوريلا - إنزو، أندري سانتوس - إستيفاو، جواو بيدرو، نيتو - جويو.
تشكيل أرسنال
كيبا – وايت، صليبا، غابرييل، تيمبر – زوبيميندي، رايس، أوديجارد – ساكا، جيوكيريس، تروسارد.
يُذكر أن الفائز من هذه المباراة سيلاقي الفائز من مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد