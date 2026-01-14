تشيلسي يستضيف أرسنال في ديربي لندن بنصف نهائي كأس كاراباو

يستضيف فريق تشيلسي منافسه أرسنال اليوم، الأربعاء، في ديربي خاص بالعاصمة الإنجليزي لندن على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي بطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين “كأس كاراباو” 2025-2026.

وتقام مباراة تشيلسي ضد أرسنال اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، فيما تلعب مباراة العودة على ملعب الإمارات يوم الثلاثاء 3 فبراير.

ويواجه الفائز من تشيلسي وأرسنال الفائز من مباراة نيوكاسل يونايتد ومانشستر سيتي في نهائي كأس كاراباو.

وصل تشيلسي لدور نصف نهائي بطولة كأس الكاراباو بعد الفوز على كارديف سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف فيما تأهل أرسنال على حساب كريستال بالاس بركلات الجزاء.

ويبحث فريق تشيلسي عن الفوز مستغلا عامل الأرض والجمهور لكسر عقدة أرسنال التي لاحقته على مدار 5 مباريات بينهما، حيث تعادل البلوز في 3 وخسر مبارتين أمام منافسه اللندني.

بينما يحاول أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا تحقيق الفوز والوصول لنهائي البطولة للبدأ في حصد الألقاب بعد موسم مميز قدمه على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي.