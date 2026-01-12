مدرب تشيلسي: من غير المنصف وصف آرسنال بـ فريق الكرات الثابتة

رفض ليام روزينيور، المدرب الجديد لتشيلسي، فكرة أن آرسنال "يعود إلى الماضي" من خلال تركيزه الشديد على الكرات الثابتة تحت قيادة ميكيل أرتيتا.

وقال روزينيور، اليوم الإثنين، قبل يومين من مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب ستامفورد بريدج: "لا أعرف من يطلق عليهم لقب "فريق الكرات الثابتة" - أنا بالتأكيد لست منهم".

يتصدر آرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق ست نقاط، كما يتصدر دوري أبطال أوروبا بعد ستة انتصارات من 6 مباريات في دور المجموعات، ولا يُظهر أي نقاط ضعف تُذكر في سعيه للفوز بأول لقب له منذ فوزه بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020 في نهاية الموسم الأول لأرتيتا على رأس الجهاز الفني.

تُعدّ الكرات الثابتة مجالًا عمل أرتيتا بجد على إتقانه، ويُعتبر آرسنال من بين أخطر الفرق في إنجلترا في هذا الجانب من اللعبة، خاصةً بعد عودة قلب الدفاع البرازيلي غابرييل ماغالهايس إلى كامل لياقته.

أضاف روزينيور: “أرسنال فريقٌ بارعٌ في كل شيء. إنه فريقٌ جيد. الأمر لا يتعلق بالعودة إلى الماضي، بل بإدارة أفضل ما لديك لتكون أفضل فريقٍ ممكن، ولتفوز بأكبر عددٍ ممكن من الطرق المختلفة.”

وواصل روزينيور، الذي تم تعيينه الأسبوع الماضي خلفًا لإنزو ماريسكا الراحل: “إنهم فريقٌ بارعٌ جدًا في الدفاع. لديهم رؤيةٌ واضحةٌ جدًا لكيفية لعبهم بالكرة. وفوق ذلك، فهم منظمون للغاية، ويُتقنون تنفيذ الكرات الثابتة. هذا ما يجب أن تكون عليه إذا أردت النجاح.”

وكانت أول مباراة لروزينيور كمدرب هي فوز ساحق بنتيجة 5-1 على تشارلتون أثليتيك، فريق الدرجة الثانية، في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت.

وأوضح روزينيور أنه استبعد لاعبي المنتخب الإنجليزي كول بالمر وريس جيمس، لأن لياقتهما البدنية "تخضع للمتابعة"، وقد يعودان للمشاركة أمام آرسنال.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الإياب على ملعب آرسنال في الثالث من فبراير.

أما مباراة نصف النهائي الأخرى فستجمع بين نيوكاسل ومانشستر سيتي، وستُقام مباراة الذهاب على ملعب نيوكاسل يوم الثلاثاء.