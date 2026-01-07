حقيقة عرض تشيلسي لضم فينيسيوس جونيور من ريال مدريد

ترددت في الأيام الماضية تقارير صحفية تفيد بأن تشيلسي يدرس التعاقد مع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي دخل الأشهر الـ18 الأخيرة من عقده مع ريال مدريد، وسط تكهنات حول مستقبله مع الفريق الإسباني.

وأشارت بعض المصادر إلى أن النادي اللندني قد يقدّم عرضاً بقيمة 135 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب البرازيلي البالغ 25 عاماً، إلا أن الصحفي فابريزيو رومانو من سكاي سبورت نفى هذه الأخبار، مؤكداً أن تشيلسي لم يقدم أي عرض رسمي ولا توجد نية حالياً للتعاقد مع فينيسيوس.

وتشير المصادر أيضاً إلى أن مفاوضات تجديد عقد اللاعب مع ريال مدريد ستستأنف لاحقاً، وأن فينيسيوس لا يخطط لمغادرة النادي الإسباني في سوق الانتقالات الشتوية الحالية. ويقع على عاتق النجم البرازيلي مسؤولية الحفاظ على مستواه والمساهمة في قيادة هجوم ريال مدريد، خصوصاً في ظل غياب كيليان مبابي للإصابة أمام أتلتيكو مدريد.

وبالتالي، تبقى جميع التكهنات حول انتقال فينيسيوس جونيور إلى الدوري الإنجليزي مجرد شائعات في الوقت الراهن، مع تركيز اللاعب والإدارة على إنهاء الموسم الحالي ضمن صفوف ريال مدريد.