صلاح يقترب من رقم قياسي أسطوري في كأس الأمم الأفريقية

اقترب محمد صلاح، قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم من رقم قياسي أسطوري في كأس الأمم الأفريقية، وذلك قبل مواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي النسخة الحالية للبطولة، التي يستضيفها المغرب.

ويتساوى قائد منتخب مصر حاليًا مع ثلاثة لاعبين، كأكثر من سجلوا أمام عدد من المنتخبات، طوال تاريخ كأس الأمم الأفريقية، بواقع 10 منتخبات مختلفة، سجل الرباعي أمامها خلال مشوارهم في البطولة.

وسجل محمد صلاح، والغاني أندريه أيو 10 أهداف أمام 10 منتخبات مختلفة، وهو العدد نفسه من المنتخبات، الذي هز شباكه الكاميروني، صامويل إيتو، الهداف التاريخي لكأس الأمم الأفريقية برصيد 18 هدفًا، بينما سجل الإيفواري ديدييه دروجبا 11 هدفًا أمام 10 منتخبات مختلفة أيضًا.

ويعد صلاح، اللاعب الوحيد من أصحاب الرقم القياسي، المشارك في النسخة الحالية، وهو ما يمنحه فرصة الانفراد بالرقم القياسي في حالة التسجيل أمام كوت ديفوار بالمباراة المقبلة، ليصبح أول لاعب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية يهز شباك 11 منتخبًا مختلفًا.

وسجل صلاح أمام غانا وبوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية 2017، وأمام الكونغو الديمقراطية وأوغندا في نسخة 2019، كما سجل أمام غينيا بيساو والمغرب في نسخة 2021 وسجل أمام موزمبيق في نسخة 2023 قبل أن يسجل أمام زيمبابوي، جنوب أفريقيا وبنين في النسخة الحالية.