ثلاثي منتخب مصر ضمن التشكيلة المثالية لدور الـ16 بكأس أمم أفريقيا

تضمنت التشكيلة المثالية لدور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية، تواجد ثلاثة لاعبين من منتخب مصر، وهم محمد صلاح، وياسر إبراهيم، ومروان عطية، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق في الفوز على بنين بنتيجة 3-1، ما أهل الفراعنة لمواجهة كوت ديفوار في ربع النهائي.

وكان منتخب مصر قد ضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه على منتخب بنين بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء الاثنين ضمن منافسات دور الـ16، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل مروان عطية الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 69، قبل أن يدرك جوديل دوسو التعادل لبنين في الدقيقة 83، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، حيث أحرز ياسر إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 97، قبل أن يختتم محمد صلاح الأهداف في الثواني الأخيرة.

واختار موقع "Sofascore" الإحصائي العالمي التشكيلة المثالية لدور الـ16 على النحو التالي:

حراسة المرمى: دجيجي ديارا (مالي).

خط الدفاع: ياسر إبراهيم (مصر) – نايف أكرد (المغرب) – كالفن باسي (نيجيريا).

خط الوسط: مروان عطية (مصر) – يان ديوماندي (كوت ديفوار) – بابي جاي (السنغال) – أديمولا لوكمان (نيجيريا) – أماد ديالو (كوت ديفوار).

خط الهجوم: أكور آدامز (نيجيريا) – محمد صلاح (مصر).