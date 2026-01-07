محمد صلاح يلاحق دياز .. ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية بعد نهاية دور الـ 16

انتهت منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي شهدت منافسه شرسة بين المنتخبات لحسم بطاقة التأهل لربع النهائي.
ونجحت 8 منتخبات في التأهل لربع نهائي أمم أفريقيا وهي مالي والسنغال والكاميرون والمغرب والجزائر ونيجيريا ومصر وكوت ديفوار.
وشهدت بطولة كأس الأمم الأفريقية صراعا جديدا بين اللاعبين بعد دخولها مرحلة الأدوار الإقصائية.
ويسعى 7 لاعبين نحو لقب هداف البطولة وسط منافسة شرسة بين رباعي عربي وهم إبراهيم دياز ورياض محرز وأيوب الكعبي ومحمد صلاح.
وجاء ترتيب هدافين كأس أمم أفريقيا 2025 كالتالي:
1- إبراهيم دياز “المغرب”: 4 أهداف
2- رياض محرز “الجزائر”: 3 أهداف
3-أيوب الكعبي “المغرب”: 3 أهداف
4- لاسين سينايكو “مالي”: 3 أهداف
5- محمد صلاح “مصر”: 3 أهداف
6- لوكمان “نيجيريا”: 3 أهداف
7-أوسيمين “نيجيريا”: 3 أهداف