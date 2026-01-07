ناقد رياضي: منتخب الجزائر المرشح الأقوى لبلوغ نهائي كأس أمم أفريقيا .. فيديو

رأى مؤمن أبو سريع، الناقد الرياضي، أن بطولة كأس أمم أفريقيا صارت قوية جدًا مع بلوغ محطة الدور ربع النهائي من البطولة.

وقال مؤمن أبو سريع، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «بطولة كأس أمم أفريقيا بقت قوية جدًا ولا توجد أي مفاجآت حتى الآن في البطولة».

الـ8 منتخبات اللي هتلعب دلوقتي أي حد منهم هيكسب البطولة مش هتكون مفاجأة حتى منتخب مالي الذي يقدم مستويات جيدة وتخطى منتخب تونس.

ورأى أبو سريع أن الجزائر والمغرب قادران على تجاوز نيجيريا والكاميرون في الدور ربع النهائي، مضيفًا: «أتوقع أن يتأهل منتخب الجزائر إلى النهائي وهي المرشح الأقوى لبلوغ المباراة النهائية».

وتابع قائلًا: «بالنسبة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار أتمنى تأهل منتخب مصر ولكن يجب أن يكون هناك تغييرات في الخطط والمهام المكلف بها لاعبي منتخب مصر».