ناقد رياضي يُوجّه رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مباراة كوت ديفوار.. ماذا قال؟

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير، رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة كوت ديفوار في ربع نهائي أمم أفريقيا.

وكتب الدردير عبر حسابه على فيسبوك: "متنسوش .. احنا مصر.. دغدغوا كوت ديفوار".

وحجز منتخب كوت ديفوار مقعده في الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب، ليضرب موعدًا مرتقبًا مع منتخب مصر في مواجهة من العيار الثقيل.

ويستعد المنتخبان للاصطدام مساء السبت المقبل، بعدما نجح الفراعنة في تجاوز عقبة منتخب بنين، فيما واصل المنتخب الإيفواري مشواره بتخطي بوركينا فاسو في دور الـ16، ليُشعل واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في القارة السمراء.

تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار

منذ بداية الألفية الجديدة، تحولت مباريات مصر وكوت ديفوار إلى قمم أفريقية خالصة، لا تعترف بالتوقعات المسبقة ولا تنحاز للأسماء الرنانة، مهما ازدحمت قائمة الأفيال بالنجوم.