مُشجّع صامت يتحوّل لحديث المدرجات.. قصة «كوكا مبولادينجا» وسر وقفة «لومومبا» في أمم أفريقيا

لفت المشجع الكونغولي المعروف باسم «كوكا مبولادينجا» الأنظار بقوة خلال منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، بعدما أصبح أحد أبرز الوجوه الجماهيرية في المدرجات بسبب طريقته الغريبة في التشجيع.

ومنذ انطلاق البطولة، ظهر مبولادينجا في جميع مباريات منتخب بلاده واقفًا بالوضعية نفسها، دون تصفيق أو هتاف أو حتى حركة، مكتفيًا بالصمت التام، وهو ما أثار تساؤلات الجماهير والمتابعين حول سر هذا السلوك غير المعتاد.

سر الوقفة الصامتة لمشجع الكونغو الشهير

وبحسب روايات متداولة، فإن كوكا مبولادينجا استلهم طريقته في التشجيع من شخصية الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومومبا، أول رئيس وزراء للكونغو، والذي خُلّد بتمثال شهير يجسده في الوضعية ذاتها، في إشارة رمزية للصمود والثبات.

لحظة صدمة في الوقت القاتل

وخلال مواجهة منتخب الجزائر أمام منتخب الكونغو، ظل المشجع الكونغولي محافظًا على وقفته الصامتة، في مباراة استمر التعادل السلبي فيها حتى اللحظات الأخيرة من الوقت الإضافي.

وفي الدقيقة 118، نجح عادل بولبينة في تسجيل هدف الفوز للمنتخب الجزائري، لتتحول اللحظة إلى صدمة قوية لمبولادينجا، الذي لم يتمالك نفسه وسقط وسط الجماهير من شدة التأثر، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأصبح كوكا مبولادينجا حديث الجماهير، بعدما جسّد بطريقته الخاصة مزيجًا من الرمزية التاريخية والانفعال الإنساني، ليضيف لقطة استثنائية أخرى إلى مشاهد بطولة كأس أمم أفريقيا.