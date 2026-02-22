قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أبرز مباريات اليوم الأحد 22 فبراير 2026 .. والقنوات الناقلة

برشلونة
برشلونة
رباب الهواري

تشهد الملاعب حول العالم اليوم الأحد 22 فبراير 2026 العديد من المباريات المثيرة في مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، على رأسها مواجهة نوتنجهام فوريست ضد ليفربول في الدوري الإنجليزي، ولقاء برشلونة ضد ليفانتي في الدوري الإسباني.
 


 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

  • كريستال بالاس × وولفرهامبتون – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 4
  • نوتنجهام فوريست × ليفربول – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 1
  • سندرلاند × فولهام – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 6
  • توتنهام × آرسنال – الساعة 6:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 1
     

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

  • خيتافي × إشبيلية – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 3
  • برشلونة × ليفانتي – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
  • سيلتا فيجو × مايوركا – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
  • فياريال × فالنسيا – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

  • جنوى × تورينو – الساعة 1:30 ظهراً على قناة AD Sports 1 HD
  • أتالانتا × نابولي – الساعة 4 عصراً على قناة AD Sports 1 HD
  • ميلان × بارما – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
  • روما × كريمونيزي – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
     

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

  • أوكسير × رين – الساعة 4 عصراً على قناة beIN Sports HD 5
  • أنجييه × ليل – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 6
  • نانت × لوهافر – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
  • نيس × لوريان – الساعة 6:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
  • ستراسبورج × ليون – الساعة 9:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الألماني
 

  • فرايبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة 4:30 عصراً
  • سانت باولي × فيردر بريمن – الساعة 6:30 مساءً
  • هايدينهايم × شتوتجارت – الساعة 8:30 مساء


 


 

الدورى الاسبانى الدورى الانجليزى الدورى الفرنسي اخبار الرياضة

