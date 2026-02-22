أول جهاز من جوني إيف مع OpenAI .. سماعة منزلية ذكية بكاميرا قادمة في 2027|تفاصيل وأسعار

كشفت منصة MacRumors نقلًا عن تقرير لموقع The Information أن أول جهاز استهلاكي تطوّره OpenAI بالتعاون مع المصمم الشهير جوني إيف سيكون سماعة منزلية ذكية مزودة بكاميرا، مع خطة لإطلاقها في مطلع عام 2027.​

أوضحت المنصة أن OpenAI تعمل حاليًا على ثلاثة منتجات للأجهزة الذكية تشمل سماعة منزلية ومصباحًا ذكيًا ونظارة معززة بالذكاء الاصطناعي، لكن السماعة المنزلية هي الأقرب للوصول إلى السوق، بينما لا تزال باقي الأجهزة في مراحل مبكرة وقد تتأجل أو تُلغى.​

سماعة تراقب البيئة المحيطة وتقترح إجراءات يومية

أشارت MacRumors إلى أن السماعة الذكية الجديدة ستضم كاميرا مدمجة مع قدرات تعرّف على الوجوه تشبه فكرة Face ID، بهدف تمييز من يستخدم الجهاز وفهم ما يدور في الغرفة من حوله.​

أكد التقرير أن السماعة ستستخدم هذه البيانات لتقديم اقتراحات وسيناريوهات تلقائية، مثل اقتراح النوم مبكرًا قبل موعد اجتماع صباحي، إلى جانب تمكين المستخدم من تنفيذ عمليات شراء مباشرة عبر الجهاز، مع الاعتماد الكامل على نماذج الذكاء الاصطناعي من OpenAI للرد على الأسئلة وتنفيذ الأوامر.​

منافسة محتملة لجهاز منزلي ذكي تعمل عليه أبل

أوضحت المنصة أن أبل تعمل بالتوازي على جهاز منزلي ذكي خاص بها، يوصف بأنه «مركز منزلي» Home Hub يجمع بين شاشة و كاميرا و سماعة في جهاز واحد، لاستخدامه في المكالمات الفيديو والتحكم في أجهزة المنزل الذكي، مع تكامل عميق مع نسخة محدّثة من سيري.​

أشارت MacRumors إلى أن دخول OpenAI بهذا الجهاز المنزلي المزود بكاميرا وذكاء اصطناعي تفاعلي يضع الشركة في مسار تنافسي غير مباشر مع أبل في فئة الأجهزة المنزلية الذكية التي تعتمد على المساعدات الصوتية والواجهة البصرية في آن واحد.​

سعر متوقعة بين 200 و300 دولار وأجهزة أخرى لاحقًا

أكد التقرير أن OpenAI تخطط مبدئيًا لتسعير السماعة بين 200 و300 دولار، مع استهداف إطلاقها في فبراير 2027 على أقرب تقدير، بينما يجري العمل على مصباح ذكي ونظارة ذكية بجدول زمني أبعد قد يمتد إلى 2028 أو بعدها.​

أوضحت MacRumors أن مشروع الأجهزة هذا يأتي بعد استحواذ OpenAI في 2025 على شركة الأجهزة التي أسسها جوني إيف تحت اسم io، وأن فريق التصميم في شركته LoveFrom يتولى وضع التصوّر والشكل النهائي للأجهزة، في حين يتولى مهندسو OpenAI تطوير المكوّنات البرمجية والعتادية وتنفيذ الرؤية التصميمية عمليًا.