سماعة بالذكاء الاصطناعي.. أول جهاز من "OpenAI" يقترب من الإطلاق

كشفت تقارير تقنية دولية، من بينها موقع GSMArena ومنصات متخصصة أخرى، أن شركة OpenAI تستعد لإطلاق أول جهاز عتادي موجه للمستهلكين في 2026، مع ترجيح أن يكون هذا الجهاز سماعات أذن لاسلكية ذكية تعمل كمرافق صوتي معتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة مثل ChatGPT.

سماعات أذن بلا شاشة

أوضحت هذه التقارير أن OpenAI تخطط لتقديم الجهاز الجديد بوصفه “مرافقًا ذكياً بلا شاشة”، أي أن التفاعل الأساسي معه سيكون عبر الصوت فقط، بحيث يستمع المستخدم للأوامر والاستفسارات ويجيب عليها المساعد الذكي مباشرة من خلال السماعات دون الحاجة إلى النظر إلى شاشة هاتف أو حاسب.

أشارت التسريبات إلى أن السماعات تُطوَّر تحت اسم داخلي هو “Sweetpea”، مع تصميم مختلف بصريًا عن سماعات الأذن التقليدية، في محاولة لتمييزها عن منتجات منافسة مثل AirPods من أبل وسماعات Galaxy Buds من سامسونج.

معالج متقدم وتشغيل

أكدت تقارير من مواقع تقنية أن سماعات OpenAI المرتقبة قد تعتمد على معالج متقدم بتقنية تصنيع 2 نانومتر، ما يسمح بتشغيل جزء من مهام الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه بدلًا من الاعتماد الكامل على الاتصال السحابي، وهو ما يهدف لتحسين سرعة الاستجابة وتقليل الاعتماد على الاتصال الدائم بالإنترنت.

أوضحت هذه المصادر أن فكرة تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليًا على سماعات أذن صغيرة الحجم تتطلب كفاءة عالية في استهلاك الطاقة وإدارة الحرارة، ما يجعل تصميم العتاد ونظام التشغيل عنصرين أساسيين في تجربة الاستخدام النهائية.

شراكة تصميمية مع جوني آيف

أشارت تقارير صحفية إلى أن مشروع الجهاز العتادي من OpenAI يرتبط بشراكة مع شركة التصميم التي أسسها المصمم البريطاني جوني آيف، المصمم السابق لعدد من أبرز أجهزة أبل، حيث يعمل الطرفان منذ سنوات على تطوير فئة جديدة من الأجهزة الذكية التي تقلل اعتماد المستخدم على شاشة الهاتف.

ذكرت هذه التقارير أن الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان وصف الجهاز المنتظر بأنه سيقدم تجربة “أكثر هدوءًا وراحة من الهواتف الذكية”، مع تركيز على التفاعل الصوتي الطبيعي ومساعدة المستخدم في المهام اليومية عبر الأوامر الصوتية بدلاً من التطبيقات التقليدية.

موعد متوقع للإعلان

أكد مسؤولون في OpenAI خلال فعالية في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس أن الشركة تستهدف الإعلان عن الجهاز القابل للارتداء خلال عام 2026، دون الكشف عن تفاصيل نهائية بشأن الشكل أو السعر أو موعد الإطلاق التجاري، ما ترك المجال مفتوحًا أمام التكهنات بأن يكون المنتج الأول عبارة عن سماعات أذن ذكية.

أوضحت تقارير متخصصة أن OpenAI ستواجه منافسة مباشرة مع عمالقة مثل أبل وسامسونج في سوق سماعات الأذن اللاسلكية، ما يجعل نجاح المنتج مرتبطًا بقدرته على تقديم تجربة ذكاء اصطناعي مختلفة فعليًا عن المساعدين الصوتيين المدمجين في سماعات الأذن الحالية.