OpenAI تنافس جوجل بأداة ترجمة جديدة في ChatGPT.. كيفية الاستخدام

أطلقت شركة OpenAI بهدوء أداة ترجمة جديدة مخصصة لمستخدمي ChatGPT، في خطوة تشير إلى توسع جديد في خدمات الذكاء الاصطناعي الموجهة للاستخدام اليومي.

ورغم أن الترجمة ليست ميزة جديدة داخل ChatGPT، إلا إن التحديث الأخير يقدم تجربة مستقلة تشبه إلى حد كبير خدمات الترجمة المعروفة، وعلى رأسها ترجمة جوجل Google Translate، ولكن مع إضافات ذكية تعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

OpenAI تطلق أداة الترجمة الجديدة ChatGPT

تعمل الأداة الجديدة كـ مساحة منفصلة مخصصة للترجمة فقط، مع إمكانيات إضافية تتيح للمستخدمين التحكم في نبرة النص المترجَم وأسلوبه.

ووفقا لما هو متاح حاليا، يبدو أن OpenAI تسعى إلى تطوير نسخة “معززة” من خدمات الترجمة التقليدية، في محاولة جديدة لمنافسة خدمات جوجل بشكل مباشر.

أداة ChatGPT Translate

في وضعها الحالي، تدعم أداة ChatGPT Translate الترجمة بين عدة لغات، من بينها الهندية، الماراثية، التاميلية، والتيلوغو، ويمكن الوصول إليها عبر المتصفح فقط، سواء على الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر.

وتشير بعض القيود الحالية، مثل عدم إمكانية الانتقال من ChatGPT إلى أداة الترجمة مباشرة، وغياب دعم الصوت أو رفع الملفات، إلى أن الأداة لا تزال قيد التطوير.

ورغم هذه القيود، توفر الأداة ميزة بارزة تتمثل في دمج الذكاء الاصطناعي مع الترجمة، إذ يمكن للمستخدم طلب إعادة صياغة النص بأسلوب أكثر سلاسة أو رسمية، أو تبسيطه ليكون مناسبا للأطفال، أو تخصيصه للاستخدام الأكاديمي. وتتيح هذه الخيارات مرونة أكبر مقارنة بالترجمة الحرفية التقليدية.

أما طريقة الاستخدام، فتبدأ بزيارة صفحة ChatGPT Translate عبر المتصفح، حيث تظهر واجهة تحتوي على صندوقين متجاورين، يكتب المستخدم النص في الصندوق الأيسر، دون الحاجة لتحديد اللغة، إذ يتولى الذكاء الاصطناعي اكتشافها تلقائيا، ثم يختار لغة الترجمة المطلوبة، لتظهر النتيجة فورا بصيغة واضحة ومباشرة.

أسفل واجهة الترجمة، تظهر مجموعة من الاقتراحات الجاهزة لتعديل الأسلوب، وبمجرد اختيار أحدها، يتم نقل المستخدم إلى واجهة ChatGPT الرئيسية مع إدخال تلقائي للأمر، ما يفتح المجال لمزيد من التخصيص والتحرير.

ورغم أن Google Translate لا يزال يتفوق من حيث عدد اللغات المدعومة وإمكانية ترجمة الصور والمستندات والصوت، إلا أن حداثة أداة OpenAI ودمجها العميق مع الذكاء الاصطناعي قد يمنحها ميزة تنافسية مستقبلا.

حتى الآن، لم تصدر OpenAI إعلانا رسميا بشأن هذه الأداة، ما يعزز التوقعات بأنها لا تزال في مرحلة اختبار تمهيدا لإطلاق أوسع، مع تحديثات وميزات إضافية في وقت لاحق.