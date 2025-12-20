قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 4 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية
الهيئة القومية لسكك حديد مصر تسير الرحلة الأربعين لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 20-12-2025
هل توقفت حركة الطيران العالمي فجأة خلال الساعات والأيام الماضية؟
بنزين 92 ولا 95؟.. اعرف الفرق قبل ما تملأ تانك عربيتك.. فيديو
الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها
قبل رمضان.. لماذا ترتفع أسعار اللحوم بالأسواق رغم الاكتفاء الذاتى؟
«الإدارية العليا» تتلقى 8 طعون على نتيجة الـ30 دائرة المُلغاة بانتخابات النواب
روسيا تشن غارات على ميناء بيفديني لليوم الثاني.. وموسكو تسيطر على بلدتين
مبادرة استبدال التوك توك: سيارات آمنة وتمويل ميسر نحو نقل حضاري وصديق للبيئة
الرئيس السيسي: تعميق الشراكة بين أفريقيا وروسيا يعزز السلم والاستقرار
وزير الخارجية: يجب إصلاح النظام الدولي على أسس العدالة والتوازن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OpenAI تشدد قواعد ChatGPT لحماية المراهقين من أخطار خفية

ChatGPT
ChatGPT
شيماء عبد المنعم

في إطار جهودها لمواجهة المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الشباب، أعلنت شركة OpenAI عن تحديث إرشادات استخدام نماذجها للذكاء الاصطناعي مع المستخدمين دون سن 18 عاما، بالإضافة إلى إطلاق موارد تعليمية موجهة للمراهقين وأولياء الأمور. ومع ذلك، يظل التساؤل قائما حول مدى تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع.

تأتي هذه التحديثات في وقت تتعرض فيه صناعة الذكاء الاصطناعي، وOpenAI بشكل خاص، لتدقيق متزايد من قبل صانعي السياسات والمعلمين وخبراء حماية الأطفال، خاصة بعد تقارير عن حالات انتحار بين مراهقين نتيجة محادثات طويلة مع روبوتات الدردشة الذكية.

ويعد جيل زد، المولودون بين 1997 و2012، الأكثر استخداما لهذه المنصة، ومع الشراكة الأخيرة بين OpenAI وديزني، من المتوقع أن يزداد عدد المستخدمين الشباب، إذ تتيح المنصة القيام بأنشطة متنوعة، من المساعدة في الواجبات المدرسية إلى توليد الصور والفيديوهات حول آلاف الموضوعات.

مؤخرا، وقع 42 مدع عاما رسالة مشتركة لشركات التكنولوجيا الكبرى لحثها على وضع تدابير حماية للأطفال والمستخدمين الضعفاء، في حين قدم بعض صانعي السياسات الأمريكيين، مثل مشروع قانون يقضي بمنع القصر من التفاعل مع روبوتات الذكاء الاصطناعي تماما.

سلامة المراهقين

التحديثات في إرشادات النموذج

تحدد وثيقة Model Spec الجديدة سلوكيات نماذج اللغة الكبيرة، استنادا إلى النسخ السابقة التي تمنع إنتاج محتوى جنسي يخص القصر أو تشجيع الأذى الذاتي أو الهوس أو الأوهام، وستتعاون هذه التحديثات مع نموذج لتحديد عمر المستخدم، لتفعيل تدابير حماية المراهقين تلقائيا.

وبالمقارنة مع البالغين، تخضع النماذج لقواعد أكثر صرامة مع المراهقين، حيث يمنع عليها الانخراط في محاكاة أدوار رومانسية أو حميمة أو محتوى عنيف أو جنسي بصيغة الشخص الأول، حتى لو كان غير صريح. 

كما توصي الإرشادات بالحذر عند الحديث عن صورة الجسم والسلوكيات الغذائية المضطربة، مع إعطاء الأولوية للسلامة على الاستقلالية، وتجنب تقديم نصائح تساعد المراهقين على إخفاء السلوكيات الخطرة عن الأهل.

حتى عند صياغة الطلبات بطريقة "خيالية، افتراضية، تاريخية أو تعليمية"، تظل هذه القيود سارية، لتجنب محاولات تجاوز السياسات عبر تمثيل الأدوار أو سيناريوهات حافة.

المبادئ الأربعة لسلامة المراهقين

- السلامة أولا: حماية المراهقين أولوية حتى مع التضارب مع حرية الاستكشاف الفكري.

- الدعم الواقعي: توجيه المراهقين نحو الأهل والأصدقاء والمتخصصين المحليين.

- التعامل مع المراهقين كمراهقين: استخدام لغة دافئة ومحترمة، وليس التحدث إليهم كالبالغين.

- الشفافية: توضيح قدرات المساعد وحدودها، مع تذكير المراهقين أنه ليس بشريا.

كما تتضمن الأمثلة رفض الروبوت الانخراط في أدوار مثل "التظاهر كصديق/ة" أو تقديم نصائح خطرة لتغيير المظهر.

التحديات والتطبيق العملي

رغم التحديثات، يبقى التطبيق العملي تحديا، خصوصا مع سلوك "التملق" أو الإفراط في الموافقة على المستخدم، الذي لوحظ في نسخ سابقة من ChatGPT. 

كما أشار بعض الخبراء إلى تناقضات محتملة بين مبادئ السلامة وضرورة التعامل مع أي موضوع دون استثناء، ما قد يدفع النظام نحو التفاعل على حساب الأمان.

الحوادث الواقعية، مثل حالة المراهق آدم راين، والتي أظهرت أن روبوت ChatGPT قد شارك في محاكاة الطاقة العاطفية للمستخدم، ما أسفر عن محادثات ضارة، رغم وجود آليات مراقبة لم تمنع استمرار التفاعل.

حاليا، تستخدم OpenAI مصنفات آلية لتقييم النصوص والصور والصوت بشكل فوري، مع مراجعة بشرية عند الاشتباه في مخاطر جدية، وقد يتم إشعار الأهل عند الحاجة.

الموارد الجديدة للآباء

كما أطلقت الشركة موارد تعليمية لتوعية الآباء حول الذكاء الاصطناعي، تشمل نصائح لبدء الحوار مع المراهقين، تحديد الحدود الصحية، وتعليم التفكير النقدي، لتشارك المسؤولية مع الأهل في متابعة استخدام المنصة.

OpenAI حماية الأطفال ChatGPT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

قاتلة نجلها بالمعصرة

قـ.اتلة نجلها بالمعصرة للنيابة: عملت في ابني زى ما أهلي كانوا بيعاملوني| خاص

أسعار الدواجن

انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025

حسام عاشور

حالة كهربا وإغماء.. حسام عاشور يكشف كواليس أزمته الصحية

ترشيحاتنا

انطلاق احتفالية الجامع الأزهر

انطلاق احتفالية الجامع الأزهر لتوزيع جوائز مسابقة حفظ القرآن ..صور

الجامع الازهر

بعد قليل.. انطلاق احتفالية الجامع الأزهر لتوزيع جوائز مسابقة القرآن لذوي الهمم

هل تجب المضمضة حال تناول الطعام بعد الوضوء؟

هل تجب المضمضة حال تناول الطعام بعد الوضوء؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

15 علامة مبكرة تنذرك بالخرف.. إشارات لا يجب تجاهلها تكشف تدهور الذاكرة مبكرًا

علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف
علامات مبكرة تنذرك بالخرف

منع الهدايا وعصى السيلفي.. فنانة هندية تكشف قواعد البيت الأبيض في عيد الميلاد

الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات
الممثلة الهندية ماليكا شيراوات

مخاطر إستخدام المناديل الورقية في تجفيف الطعام المقلية من الزيت ؟

أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية
أضرار استخدام المناديل الورقية لتجفيف الأطعمة المقلية

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

فيديو

الفنان أحمد العوضي

أنا الأعلى أجرا ومشاهدة.. الفنان أحمد العوضي يثير الجدل على السوشيال ميديا

نجلاء بدر

الأمومة مش مكتوبالي.. نجلاء بدر تكشف عن مشاكل في حياتها الشخصية وتوتر علاقتها بزوجها

طلعت زكريا

حدث قبل وفاته.. نجل طلعت زكريا يكشف سرا عن والده

القبض على والدة شيماء جمال

سـ.ـلاح غير مرخص وأحكام قضائية.. تفاصيل القبــ.ـض على والدة شيماء جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد