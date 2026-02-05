رئيس القابضة للمطارات: استضافة القاهرة لدورة مجلس ACI يعكس ريادتنا أفريقيًا

تستضيف الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بالتعاون مع المجلس الدولي للمطارات – إقليم إفريقيا (ACI Africa)، فعاليات البرنامج التدريبي الإقليمي المكثف "التميز في خدمة العملاء: الارتقاء بتجربة المسافر"، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير الجاري، في إطار برنامج تطوير المطارات الإفريقية (AADP)، وبما يعكس الدور المتنامي للمطارات المصرية الرائدة في مجال التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات على مستوى القارة الأفريقية، جاء ذلك تحت رعاية وزارة الطيران المدني المصري.

ويُعقد البرنامج بمركز تدريب شركة ميناء القاهرة الجوي، ويهدف إلى تزويد المتخصصين والعاملين بقطاع المطارات بالأدوات العملية والأطر الاستراتيجية اللازمة لإدارة رحلة المسافر بشكل متكامل، بدءًا من تطوير المرافق والعمليات التشغيلية، وصولًا إلى تنمية مهارات الكوادر البشرية وتعزيز ثقافة التميز في الخدمة.

كما يسلط البرنامج الضوء على آليات تحويل تجربة المسافر إلى عوائد تجارية ملموسة، ودعم نمو الإيرادات غير الملاحية، إلى جانب دمج مفاهيم التحول الرقمي والابتكار في تخطيط البنية التحتية للمطارات، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات العائد على الاستثمار، وفقًا لمعايير الحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية الحديثة.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن استضافة هذا البرنامج التدريبي الإقليمي تعكس الدور المحوري للمطارات المصرية كمركز إقليمي للمعرفة والريادة في قطاع الطيران المدني، مؤكدًا أن الشراكة مع مجلس المطارات الدولي – إقليم إفريقيا تهدف إلى تعزيز الكفاءات البشرية داخل القارة، وتقديم برامج تدريبية رفيعة المستوى تسهم في بناء منظومة طيران إفريقية متكاملة وقادرة على المنافسة عالميًا، لافتًا إلى أن البرنامج يُقدم كدعم نوعي ومجاني للمطارات الإفريقية الأعضاء، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات؛حيث يحضر التدريب متدربين من خمسة دول افريقية مما يعد ركيزة من الركائز التي تعمل عليها الشركة القابضة لتعظيم دور مصر الريادي في القارة الافريقية وجعلها قبلة للتدريب المتميز في افريقيا والشرق الأوسط.

ومن جانبه، صرّح المحاسب مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، أن استضافة مطار القاهرة الدولي لهذا البرنامج التدريبي تأتي في إطار استراتيجية المطار الهادفة إلى ترسيخ مكانته كمركز إقليمي للتدريب المتخصص وبناء القدرات في مجال تجربة المسافر، مشيرًا إلى أن تطوير جودة الخدمة لم يعد خيارًا، بل عنصرًا أساسيًا في تعزيز تنافسية المطارات وتحسين الصورة الذهنية لها لدى المسافرين.

وأضاف أن البرنامج يمثل فرصة حقيقية لتبادل الخبرات بين المطارات الأفريقية والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على تصميم تجارب سفر متكاملة وسلسة، تعكس الوجه الحضاري للمطارات وتدعم النمو الاقتصادي والسياحي للقارة الإفريقية.