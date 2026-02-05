قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
أخبار العالم

رسائل استباقية | تفاؤل مفقود في واشنطن .. ومطالبة إيرانية بمفاوضات واقعية وجادة بمسقط

المرشد الإيراني والرئيس الأمريكي
المرشد الإيراني والرئيس الأمريكي
ناصر السيد

قبل 24 ساعة من انعقاد مفاوضات مسقط بين إيران والولايات المتحدة، تبادل الطرفان الرسائل وكشفا عن موقفهما من اللقاء الذي يجمعهما لأول مرة منذ حرب الـ12 يوما، التي بدأت بعدوان إسرائيلي ضد طهران واختتمت بشن الجيش الأمريكي هجوما على المنشآت النووية الإيرانية تبعه غارة لطهران على قاعدة العديد في قطر التي تعد أكبر قاعدة عسكرية في الشرق الأوسط.

مفاوضات مسقط بين إيران وأمريكا

وأبدى البيت الأبيض توقعات محدودة بشأن محادثات الجمعة مع إيران، قائلاً إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفضل حل التوترات دبلوماسياً، وأنه سيتلقى إحاطة من مندوبيه المشاركين في المحادثات لاحقاً.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، للصحفيين في البيت الأبيض: "الدبلوماسية هي خياره الأول دائماً عند التعامل مع دول العالم، سواءً أكانت حلفاءنا أم خصومنا".

ودار نقاش بين الولايات المتحدة وإيران حول مكان وشكل المحادثات، لكن الجانبين اتفقا في النهاية على المضي قدماً في المحادثات يوم الجمعة في عُمان.

وسيمثل الولايات المتحدة في هذه المحادثات كل من ستيف ويتكوف، كبير المبعوثين الخارجيين لترامب، وصهره جاريد كوشنر.

وقالت ليفيت: "سنرى ما ستسفر عنه هذه المحادثات. الرئيس ينتظر تحديثاً منهم".

الحشد العسكري الأمريكي قرب إيران

يأمل ترامب أن يكون الحشد العسكري الأمريكي الكبير الذي أمر به في الشرق الأوسط بمثابة ورقة ضغط يسعى من خلالها إلى انتزاع تنازلات من إيران بشأن برامجها النووية والصاروخية، إلى جانب دعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة.

وفي السياق نفسه، وجهت وزارة الخارجية الإيرانية رسالة إلى الولايات المتحدة عشية المفاوضات المزمع إجراؤها في العاصمة العمانية مسقط بين الجانبين وتسعى للتوصل إلى اتفاق يمنع توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن وزير الخارجية عباس عراقجي يترأس وفداً دبلوماسياً لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان.

مطالبات إيرانية بمفاوضات جادة

وأعرب عن أمله في "أن يشارك الجانب الأمريكي أيضا بمسؤولية وواقعية وجدية" في المحادثات.

ومن المقرر أن تُعقد هذه المحادثات الهامة غداً في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وفقاً لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية الرسمية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان له، أن المحادثات ستُجرى "بحزم" بهدف التوصل إلى "تفاهم عادل ومُرضٍ للطرفين ومُشرّف" بشأن الملف النووي.

وأكدت الوزارة أن إيران تدخل المفاوضات وهي على دراية تامة بتجاربها السابقة، بما في ذلك ما وصفته بانتهاكات سابقة للالتزامات، والعدوان العسكري على إيران في يونيو الماضي، والتدخلات الأجنبية خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة. وأضاف البيان أن هذه التجارب لا تزال تُشكّل نهج طهران الدبلوماسي.

وقال بقائي: "نعتبر أنفسنا مُلزمين دائماً بالمطالبة بحقوق الشعب الإيراني". وأضاف أن إيران ترى نفسها أيضاً مسؤولة عن عدم تفويت فرص استخدام الدبلوماسية لتأمين المصالح الوطنية والحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

الكوليسترول والسكر
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
أمراض القلب
القلب
