البيت الأبيض : ويتكوف وكوشنر سيشاركان في محادثات مسقط بشأن إيران

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، يوم الخميس أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس ترامب جاريد كوشنر سيشاركان في المفاوضات النووية مع إيران بالعاصمة العمانية مسقط.

وقالت ليفيتـ، إن الرئيس ترامب اختار الدبلوماسية للتعامل مع إيران وسيرى ما سيترتب على المفاوضات.

وفي السياق نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر شبكة "إكس"، أن الوزير عباس عراقجي غادر طهران متجهًا إلى مسقط، على رأس وفد دبلوماسي؛ لإجراء "مفاوضات نووية" مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإيرانية "علينا عدم تفويت أي فرصة لاستخدام الدبلوماسية لتحقيق مصالح إيران".

وأشارت إلى أن لدى إيران مسؤولية بألا تضيع أي فرصة لاستخدام الدبلوماسية لضمان المصالح الوطنية الإيرانية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي.