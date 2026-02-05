إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر شبكة "إكس"، أن الوزير عباس عراقجي غادر طهران متجهًا إلى مسقط، على رأس وفد دبلوماسي؛ لإجراء "مفاوضات نووية" مع الولايات المتحدة.

وقالت الخارجية الإيرانية "علينا عدم تفويت أي فرصة لاستخدام الدبلوماسية لتحقيق مصالح إيران".

وأشارت إلى أن لدى إيران مسؤولية بألا تضيع أي فرصة لاستخدام الدبلوماسية لضمان المصالح الوطنية الإيرانية والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي.

وأعربت الخارجية الإيرانية عن أملها في أن يشارك الجانب الأمريكي أيضا في المحادثات في مسقط بمسؤولية وواقعية وجدية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الخميس إن إيران تجري مفاوضات ولا تريد أن نهاجمها، مضيفا "كما تعلمون، أرسلنا أسطولا كبيرا إلى تلك المنطقة".

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تمتلك في أنحاء الشرق الأوسط مطارات قابلة للنقل ومدارج يتم نشرها ثم سحبها.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأن "ألمانيا، التي كانت في السابق محركًا لتقدم أوروبا، تحولت اليوم إلى محرك لتراجعها"، منتقدًا دورها داخل الترويكا الأوروبية ومسارها تجاه إيران.