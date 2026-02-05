قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيراميكا كليوباترا يفوز على غزل المحلة 3-2 ويعزز صدارته للدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز على فريق غزل المحلة بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري العام.

وسجل أهداف سيراميكا كليوباترا كل من فخري لاكاي "هدفين" وعمرو قلاوة في الدقائق 16 و32 و90+1، بينما سجل هدفي غزل المحلة كل من عبيدي إينزا جيمي مونجا في الدقيقتين 29 و90+3 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة رفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده للنقطة 35 ليعزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الممتاز، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 17 ليحتل المركز الـ 14.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن علي ماهر ، تشكيل الفريق لمواجهة غزل المحلة في الجولة الـ 17 من بطولة الدوري العام.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: كريم الدبيس - سعد سمير - چاستس ارثر -أحمد هاني .

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - صديق ايجولا - اسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: فريدي كوابلا.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد طارق - رجب نبيل - عمر كمال - إبراهيم محمد - محمد صادق - حسين السيد - أيمن موكا - محمد عبد الله - عمرو قلاوة.

تشكيل غزل المحلة

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق غزل المحلة تشكيل زعيم الفلاحين لمباراة سيراميكا، ضمن منافسات الجولة 17 ببطولة الدوري المصري .

وضم تشكيل غزل المحلة كلا من:

عامر عامر ، أحمد شوشة ، أحمد العش ، عموري ، يحيى زكريا ، موري توريه ، محمود مجدي ، معاذ عبد السلام ، رشاد العرفاوي ، ويليامز صنداي ، عبيدي إينزا

و على مقاعد البدلاء :

النفراوي ، محمد أشرف ، يوسف فوزي ، بودي ، محمود نبيل ، أحمد جمال ، سعيدي كيبو ، احمد ياسر ، جيمي موانجا

سيراميكا كليوباترا غزل المحلة بطولة الدوري العام بطولة الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

أسعار البانيه

بعد وصول الكيلو لـ250 جنيهًا.. متى تتراجع أسعار البانيه والدواجن؟

مستشفي بني سويف التخصصي

رفضت تعيش معه.. أب ينهى حياة نجلته في بنى سويف

ترشيحاتنا

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

بوستر مسلسل "الكينج"

رمضان 2026.. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الكينج بطولة محمد إمام

حفل ماجدة الرومي

إلهام شاهين تشارك جمهورها أجواء الاحتفال بنجاح حفل ماجدة الرومي في الأوبرا المصرية

بالصور

بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام

الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر
الكوليسترول والسكر

دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد

العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة
العلاقة بين السمنة والأمراض المزمنة

لن تتوقعه .. مشروب خارق يحمى من أخطر الأمراض | السرطان والقلب والفم

أمراض القلب
أمراض القلب
أمراض القلب

القلب والسكر والسرطان .. أطعمة شتوية تمنع الالتهابات والأمراض المزمنة

القلب
القلب
القلب

فيديو

حميد الشاعري وليجي سي

كان على عيني .. حميد الشاعري يطرح أحدث أغانيه برفقة ليجى سي

هدية أردوغان للسيسي

هدية أردوغان للرئيس السيسي .. مواصفات السيارة الكهربائية "توغ"

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد