الغندور يثير الجدل بشأن سيراميكا كليوباترا والمصري

وجه الإعلامي خالد الغندور سؤالاً مثير بشأن خسارة سيراميكا كليوباترا من المصرى.

خسارة سيراميكا كليوباترا من المصرى

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"تفتكروا ليه سيراميكا المتصدر خسر من المصري و ليه بيراميدز بطل افريقيا تعادل مع الجونة!".

حقق فريق المصري البورسعيدي الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفي في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة الدوري المصري .

تقدم اسلام عيسي لصالح فريق سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 34 من عمر المباراة قبل أن يعود كريم بامبو ويسجل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع وأضاف منذر طمين الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول

وفي الشوط الثاني نجح فريق المصري البورسعيدي تسجيل الهدف الثالث عن طريق حسن علي في الدقيقة 68 وحاول سيراميكا تعديل النتيجة بتسجيل هدف ثالث في الدقيقة 94 عن طريق فريدي مايكل

ورغم الخسارة يحافظ فريق سيراميكا كليوباترا علي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 32 من 15 مباراة بفارق 4 نقاط عن الوصيف بيراميدز الذي لعب 13 مباراة

فيما صعد فريق المصري البورسعيدي للنقطة 23 محتلا المركز الخامس في جدول الترتيب من 13 مباراة

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: حسين السيد - سعد سمير - رجب نبيل -أحمد هاني .

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - صديق ايجولا - اسلام عيسى - عمرو قلاوة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

تشكيل المصري

حراسة المرمى : محمود حمدي

الدفاع : عبد الوهاب نادر - أحمد أيمن منصور - خالد صبحي - عمرو سعداوي

خط الوسط الدفاعي : محمود حمادة - حسن علي

خط الوسط الهجومي : كريم بامبو - عمر الساعي - أحمد شرف

المهاجم : منذر شريف .