واشنطن تدرس إنشاء تحالف بحري دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس الإعلان- خلال الأيام المقبلة - عن إنشاء تحالف بحري دولي، يهدف إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز.

ووفقاً لما نقلته الصحيفة؛ فقد أبدت عدة دول، استعدادها للمشاركة في هذا التحالف الذي يسعى إلى مرافقة السفن التجارية وحمايتها في أثناء عبورها الممر البحري الحيوي القريب من السواحل الإيرانية، والذي يُعد من أهم طرق نقل النفط في العالم.

وأشار التقرير إلى أن المشاورات لا تزال مستمرة بشأن توقيت بدء مهام المرافقة البحرية، وما إذا كانت ستنطلق خلال فترة القتال الحالية أو بعد انتهائها.

ومن جهته، لم يصدر البيت الأبيض أي تعليق رسمي على ما ورد في التقرير حتى الآن.