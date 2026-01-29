تعادل إيجابي بين باريس سان جيرمان ونيوكاسل في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «حديقة الأمراء»، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهد اللقاء بداية مثيرة، بعدما أهدر عثمان ديمبيلي ركلة جزاء لصالح باريس سان جيرمان في الدقائق الأولى، قبل أن ينجح فيتينيا في تسجيل هدف التقدم للفريق الباريسي، واضعًا أصحاب الأرض في المقدمة مبكرًا.

ورد نيوكاسل يونايتد قبل نهاية الشوط الأول، بعدما أدرك جو ويلوك هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، ليعيد الفريق الإنجليزي إلى أجواء المباراة ويمنح المواجهة طابعًا تنافسيًا حتى صافرة النهاية.

وحاول الفريقان خلال الشوط الثاني خطف هدف الفوز، وسط تبادل للهجمات وفرص متبادلة، إلا أن الصلابة الدفاعية وتألق حارسي المرمى حالا دون تغيير النتيجة، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبهذه النتيجة، حافظ باريس سان جيرمان على موقعه في جدول الترتيب، بينما خرج نيوكاسل بنقطة ثمينة من ملعب صعب، في ختام مشوار الفريقين بمرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا.