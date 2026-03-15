ضوابط ذهاب النساء إلى الجيم.. إمام مسجد السيدة زينب يكشف عنها
علي جمعة يوضح كيفية إخراج الزكاة عن العدوة وتقسيطها وفق الفقه الإسلامي
دعاء ليلة القدر للميت مكتوب.. أفضل الأدعية للمتوفى في العشر الأواخر من رمضان
قيادي بالجبهة الوطنية: رسائل الرئيس السيسي تؤكد ضرورة تماسك الأسرة ووحدة الصف الوطني
وزارة الدفاع السعودية تعلن اعتراض مسيرة في المنطقة الشرقية
وحش BYD الرياضي .. يانج وانج U8 بقدرات مذهلة | صور
مسئول استخباراتي إسرائيلي يكشف عن خطأ إيراني أدى إلى اغتيال خامنئي
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
رفض واستنكار عربي لإغلاق الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى.. تفاصيل
ليفربول يتقدم على توتنهام بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي
القومي للمرأة يثمّن قرار وزير العدل بشأن دعم تنفيذ أحكام النفقة

أمل مجدى

يثمّن المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، صدور قرار وزير العدل المصري رقم 896 لسنة 2026، والمنشور في الوقائع المصرية، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في قضايا النفقة، بما يضمن حصول المرأة والأبناء على حقوقهم التي أقرها القضاء.

ويؤكد المجلس أن القرار يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز آليات تنفيذ الأحكام القضائية، ومنع تعطّل حقوق المرأة والأبناء نتيجة امتناع المحكوم عليه عن السداد، مشيرًا إلى أن توفير آليات عملية لتنفيذ أحكام النفقة يسهم في تحقيق العدالة الأسرية وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها.

كما أوضح المجلس أن إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لمزاولة نشاط مهني أو الحصول على عمل من شأنه مساعدته على الوفاء بالتزاماته المالية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسرة ويحفظ حقوق الأطفال.

وأشار المجلس القومي للمرأة إلى أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة العدالة الأسرية، وتوفير الحماية القانونية والاقتصادية للمرأة، بما يضمن حياة كريمة للأسرة المصرية ويحافظ على تماسكها.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل بتعليق استفادة المحكوم عليهم في قضايا النفقة من عدد من الخدمات الحكومية والمهنية، وذلك في حال صدور حكم واجب النفاذ بالإدانة ضدهم، وحتى قيامهم بسداد المديونية المستحقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الإجتماعي.


وتلتزم الجهات الحكومية المختصة بتعليق تقديم بعض الخدمات للمحكوم عليهم متى علمت بصدور الحكم، إذا تقدم المحكوم عليه بطلب الحصول على تلك الخدمات بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، على أن يستمر التعليق لحين تقديم شهادة تفيد براءة الذمة من دين النفقة.

كما يلزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين، وكذلك إخطارها بمن قاموا بسداد المديونيات لرفع تعليق الخدمات عنهم.

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

شوشانا ستروك

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

دعاء ليلة القدر للميت

دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد: أمطار متوسطة وغزيزة ورعدية على هذه المناطق

ترشيحاتنا

مدحت العدل وطارق نور

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

محمد عادل إمام

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

بالصور

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور
مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

فيديو

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

المزيد

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

