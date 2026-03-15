قومى المرأة بأسوان: تنفيذ أنشطة ومبادرات توعوية وإجتماعية بقرى حياة كريمة

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بمواصلة الأنشطة والجهود المبذولة ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة".

ووجه محافظ أسوان بضرورة تكثيف وإستمرار التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتنفيذ المزيد من الأنشطة والبرامج التى تهدف إلى نجاح فعاليات المشروع القومى وضمان توفير كافة أوجه الدعم والحماية الإجتماعية اللازمة لتحسين مستوى المعيشية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين.

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأنه تحت رعاية محافظ أسوان تم تنظيم فعاليات " أمسيات الأسرة المصرية " بحضور عدد من السيدات والأطفال والأسر من أهالى مدينة أسوان وبمشاركة متميزة لعلماء ومشايخ الأزهر الشريف .

جهود متنوعة

ولفتت إلى أن الأمسيات تضمنت مجموعة من الندوات التثقيفية وجلسات للتوعية القانونية للتعريف بمخاطر تعاطي المخدرات وآثارها السلبية على الفرد والأسرة وبيان سبل الوقاية منها ، علاوة على تقديم مجموعة من العروض الفنية لمسرح العرائس (فصيلة ورشيدة) كأداة مبسطة لتعزيز مفاهيم الإدخار والإقراض الرقمي والشمول المالي للسيدات.

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان وبالتعاون مع مديرية الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة تم إعداد وتوزيع عدد 1050 وجبة غذائية ضمن الفعاليات اليومية لمبادرة " مطبخ المصرية بإيد بناتها " حيث تم توزيعها بقرى كوم أمبو قبلى وكوم الفارسية والكاجوج بمركز كوم أمبو .

وأشارت هدى مصطفى إلى أن المبادرة تساهم فى توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات ، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر إحتياجاً كأحد مخرجات هذا التدريب .