أسوان.. تنظيم حملات تموينية لضبط الأسعار داخل الأسواق

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية اليومية والمفاجئة لضبط الأسواق وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توفير السلع الأساسية والإستراتيجية بالجودة المطلوبة وبالكميات والأسعار المناسبة لتلبية مختلف المطالب والإحتياجات المعيشية للأهالى والمواطنين بمختلف المراكز والمدن .

وأكد المحافظ على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة والرادعة والتي تصل إلى الإحالة إلى النيابة العسكرية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى بشأن المواجهة والتصدي لأي ممارسات إحتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

جهود متنوعة

ومن جانبه أوضح المهندس محمد أبو الحسن مدير عام مديرية التموين بأنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسوان واصلت اللجان التفتيشية بالمديرية حملاتها المكبرة للمرور على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية لمتابعة حركة تداول السلع الغذائية وضبط الأسعار والتأكد من سلامة وجودة السلع المعروضة.

وأشار مدير عام مديرية التموين إلى أن الحملات منذ بداية الشهر الحالي أسفرت عن تحرير 31 محضر تموينى تنوعت بين مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية ، وعدم وجود بون صرف ، إلى جانب بعض المخالفات الخاصة بتجار التموين، بالإضافة إلى تحرير (63) مخالفة ضد المخابز البلدية تضمنت مخالفات نقص وزن، وعدم الالتزام بالمواصفات ، وتوقف عن الإنتاج، وعدم نظافة ، وعدم إعطاء بون صرف.