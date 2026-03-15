محافظ أسوان يوجه بتدخلات عاجلة لحل مشاكل الصرف الصحي

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بكافة الجهات الخدمية بالتعامل الفورى مع شكاوى المواطنين وتحقيق الإستجابة السريعة لمطالبهم من خلال التدخل المباشر لمعالجة المشكلات التى تتعلق بالصرف الصحى أو غيرها بما يضمن الحفاظ على الصحة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن الأسوانى.

وأكد المهندس عمرو لاشين على ضرورة التدخل العاجل لحل المشكلات والشكاوى الجماهيرية التي يتم رصدها سواء من خلال البلاغات المباشرة أو عبر وسائل التواصل الإجتماعى، مع تكليف مسئولى المرافق العامة والوحدات المحلية بالتفاعل السريع والتواجد الميدانى المستمر داخل الأحياء والمناطق السكنية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لمتابعة الأوضاع أولاً بأول .

وفي هذا السياق فقد قامت فرق الصيانة الفنية التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس عامر أبو حلاوة ، وتحت إشراف المهندس محمد على مدير قطاع الصرف الصحى بالشركة ، بتنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية للتعامل مع بلاغات طفح وإنسداد شبكات الصرف الصحى .

وشملت الجهود تنفيذ أعمال تطهير لشبكات الصرف الصحي بشارع 4 بمنطقة السيل الريفى خلف معسكر الوقود حيث تم التعامل مع مشكلة تسرب المياه إلى الحاوية المخصصة للمخلفات والتي تسببت في صعوبة وصول المواطنين إليها ، وتمت معالجة الموقف وإعادة الوضع إلى طبيعته .

كما تم تنفيذ أعمال تطهير لشبكات الصرف الصحي أمام مسجد الفاروق بعزبة العسكر بمنطقة الكرور ، حيث جرى التعامل مع بلاغ طفح الصرف الصحى ، والإنتهاء من معالجة المشكلة بالشكل المطلوب.

جهود متنوعة

وفي إستجابة عاجلة لبلاغ آخر ، تم الدفع بسيارة الشفط الكبيرة للتعامل مع إنسداد وتسريب مياه أسفل سور السكك الحديدية، والذى تسبب فى طفح المياه بالشارع والمدارس المجاورة ، حيث تم التعامل الفورى مع الموقف وإزالة آثار الطفح ، كما تم أيضاً تنفيذ أعمال تطهير شبكات الصرف الصحى أمام محطه رقم 9 بمنطقة كيما .

كما شملت التحركات الميدانية التعامل مع عدد من البلاغات الأخرى، من بينها بلاغ بمنطقة أرض رياض بمركز دراو ، بالإضافة إلى معالجة مشكلة بيارة الصرف الصحى بمدينة السباعية داخل السوق ، والتعامل مع بلاغ بمنطقة الصداقة ناحية الحكروب أمام العمارة رقم 120.

وتواصلت الأعمال كذلك بتنفيذ تطهير لشبكات الصرف الصحي أمام مدرستى فتحي منصور ومصطفى كامل بمنطقة الشادر القديم ، وذلك في إطار خطة مكثفة تستهدف رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي والحد من أى تجمعات للمياه.

وأكدت الجهات المعنية إستمرار المتابعة الميدانية والتدخل الفورى بناءاً على تعليمات محافظ أسوان للتعامل مع أى بلاغات أو شكاوى ترد من المواطنين، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق الإستجابة السريعة للحفاظ على البيئة والصحة العامة داخل مختلف أنحاء المحافظة .