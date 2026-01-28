مدحت شلبي: ديون ضخمة تهدد استقرار الزمالك.. و3 لاعبين مرشحين للرحيل

كشف الإعلامي مدحت شلبي عن كواليس حديثه مع أحد المسؤولين داخل نادي الزمالك، موضحًا آخر تطورات الأزمة التي يمر بها النادي الأبيض، خاصة فيما يتعلق بملف أرض النادي والاستثمارات المستقبلية، في ظل الأوضاع المالية الصعبة.

وقال شلبي، خلال تقديمه لبرنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2، إنه أجرى حديثًا وديًا مع أحد المسؤولين داخل نادي الزمالك، تناول عددًا من الملفات المهمة، مؤكدًا أن ملف أرض أكتوبر قد تم الانتهاء منه بشكل نهائي.

وأوضح شلبي أن هناك ثلاث قطع أراضٍ تم عرضها على إدارة نادي الزمالك لاختيار إحداها، مشيرًا إلى أن الأرض التي ستؤول إلى النادي ستخضع لما يعرف بـ"قيمة التميز"، حيث سيلتزم الزمالك بسداد مبالغ إضافية مقابل السماح باستخدام جزء من الأرض في أنشطة استثمارية.

وأضاف: "نتمنى سرعة تخصيص الأرض لنادي الزمالك، لأن الإجراءات من الممكن أن تستغرق وقتًا طويلًا، وهو ما قد يؤثر على خطط النادي المستقبلية".

وتطرق شلبي إلى الوعود التي أطلقها أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك قبل الانتخابات، بشأن امتلاك حلول شاملة لكافة الأزمات، مؤكدًا أن الواقع كان صادمًا بعد تولي المسؤولية، قائلًا: "تفاجأنا بحجم المديونيات، وكانت الأرقام كبيرة وصادمة، والمشهد لم يكن سهلًا على الإطلاق".

وناشد مدحت شلبي وزارة الإسكان بسرعة الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض، لما لذلك من أهمية قصوى في حل الأزمات المالية، موضحًا أن النادي يجري حاليًا مفاوضات مع عدد من المستثمرين لنقل الاستثمارات إلى الأرض الجديدة.

وفيما يخص ملف اللاعبين، أكد شلبي أن إدارة الزمالك لا تمانع مبدأ بيع أي لاعب في ظل غياب الإيرادات، مشيرًا إلى أن الأسماء المطروحة للبيع تشمل كلًا من حسام عبد المجيد، وأحمد فتوح، وناصر منسي.

واختتم مدحت شلبي حديثه بتوجيه نداء عاجل إلى وزارة الإسكان، مطالبًا بسرعة تخصيص الأرض الجديدة لنادي الزمالك، حتى يتمكن النادي من تجاوز أزماته المالية، واستعادة استقراره ومكانته الطبيعية على الساحة الرياضية من جديد.