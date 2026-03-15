بمشاركة 200 شاب.. مركز تنمية شباب القصير يختتم مسابقة حفظ القرآن الكريم

اختتم مركز القصير للتنمية الشبابية فعاليات مسابقة حفظ القرآن الكريم السنوية، التي استمرت على مدار يومين متتاليين، وسط مشاركة واسعة وتنافس مميز بين أبناء المدينة من فئتي الشباب والطلائع.

أقيمت المسابقة تحت رعاية الدكتور وليد عبدالعظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، وبناءً على توجيهات فراج عبد المقصود، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وبمتابعة وإشراف الأستاذة شيرين صفوت، وكيل المديرية للشباب وسعيد عطيتو، مدير إدارة شباب القصير، وتنظيم الأستاذ صلاح عبيد، المدير التنفيذي لمركز القصير للتنمية الشبابية.

وشهدت المسابقة مشاركة أكثر من 200 متسابق من مختلف الفئات العمرية، حيث تم تقسيم المشاركين إلى عدة مستويات تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا، ونصف القرآن، وأجزاء محددة، وذلك بهدف تشجيع النشء والشباب على حفظ كتاب الله وتعزيز القيم الدينية لديهم.

وتولت لجنة علمية متخصصة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف تقييم المتسابقين، لضمان الشفافية والدقة في اختيار الفائزين، وضمت اللجنة كلا من:

الشيخ محمود رمضان، مدير إدارة أوقاف القصير.

الشيخ إبراهيم أحمد، إمام بإدارة أوقاف القصير.

الشيخ مدني عبد الدايم، إمام وعظ بمنطقة القصير الأزهرية.

الشيخ إبراهيم عبد الرحيم، إمام وعظ بمنطقة القصير الأزهرية.

وأكد القائمون على المسابقة أن تنظيم مثل هذه الفعاليات يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تسهم في تنمية الوعي الديني والثقافي لدى الشباب، إلى جانب دورها في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية.