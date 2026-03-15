محافظات

إنجاز طبي جديد بمستشفى أجا.. جراحة دقيقة لإعادة بناء عظام الوجه وإنقاذ مريض من مضاعفات خطيرة

فريق طبي
فريق طبي
همت الحسينى

أعلن  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين بـ مستشفى أجا النموذجي في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة لإعادة بناء عظام الوجه لمريض تعرض لحادث دراجة نارية أدى إلى تهشم في عظام الوجه وقاع العين وعظام الوجنة، ما تسبب في سقوط العين داخل الجيب الأنفي.

وأوضح وكيل الوزارة أنه فور استقبال الحالة تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتنسيق مع أطباء الرمد للتأكد من سلامة العين، وعلى الفور تم تجهيز المريض لدخول غرفة العمليات، حيث نجح الفريق الطبي في تثبيت عظام الوجنة وإعادة بناء قاع العين باستخدام شبكة طبية خاصة، مع إصلاح الكسر المنخسف بعظام الوجنة وإعادتها إلى موضعها الطبيعي بدقة عالية، بما ساهم في استعادة الشكل التشريحي والوظيفة الحيوية للوجه.

وأشار  إلى أن العملية تكللت بالنجاح، والمريض الآن في حالة صحية جيدة ويخضع للمتابعة الطبية اللازمة، مؤكداً أن هذا النجاح يعكس كفاءة الأطقم الطبية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالدقهلية وقدرتها على التعامل مع الحالات الجراحية الدقيقة.

و أكد الدكتور تامر السعيد، مدير مستشفى أجا النموذجي، أن إدارة المستشفى تحرص على دعم الفرق الطبية وتوفير الإمكانيات اللازمة لإجراء الجراحات المتقدمة داخل المستشفى، بما يساهم في تقديم خدمات طبية متميزة لأهالي مركز أجا والمناطق المجاورة، موجهاً الشكر للفريق الطبي الذي نجح في التعامل مع الحالة بكفاءة ومهارة عالية.

وأعرب الدكتور حمودة الجزار عن خالص تقديره للدكتور تامر السعيد، مدير مستشفى أجا النموذجي، وللفرق الطبية والعاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين وعمال، مشيداً بجهودهم المتميزة وتفانيهم في تقديم الخدمة الطبية، مؤكداً أن هذه النجاحات تعكس روح العمل الجماعي والالتزام المهني داخل مستشفيات مديرية الصحة بالدقهلية.

وقد أُجريت الجراحة على يد فريق طبي متميز ضم الدكتور محمد علي الجراحي استشاري ورئيس قسم جراحة الوجه والفكين، والدكتور محمود أكرم الدمرداش أخصائي جراحة الوجه والفكين، والدكتور فارس الزايدي طبيب مقيم جراحة الوجه والفكين، والدكتور أحمد الشيخ أخصائي التخدير، بمشاركة فريق تمريض العمليات  مي فاروق  إيناس مصباح، وفنيي التخدير محمد الناغي وحسن أيمن.

الدقهليه اجا صحة وكيل

نتنياهو

