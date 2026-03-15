عمرو سلامة: الحرب على إيران وعد من دونالد ترامب لـبنيامين نتنياهو
سجل بلا هزيمة في دوري أبطال أفريقيا.. هل يواصل توروب أرقامه المميزة مع الأهلي أمام الترجي؟
قالي المسرح مش حرام.. سميرة عبدالعزيز تكشف كواليس لقائها مع الشيخ الشعراوي
مي زين الدين تزور معسكر منتخب سلة الكراسي المتحركة لدعم اللاعبين قبل تصفيات إفريقيا
هجوم سيبراني إيراني على جهاز الموساد ومعهد الأمن القومي الإسرائيلي
ارتفاع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه خلال تعاملات الأحد 15 مارس
برلماني: كلمة الرئيس في إفطار الأسرة المصرية رسالة واضحة للشفافية والمسؤولية الوطنية
الجمعة أم السبت؟.. موعد صلاة عيد الفطر 2026 في القاهرة والمدن والمحافظات
أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها
وسط حزن شديد.. أهالي قرية القشيش يشيعون جنازة جثامين 3 أطفال في حريق منزلهم
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا محادثات مباشرة مع لبنان قريبا
رئيس الطائفة الإنجيلية: رسائل الرئيس في إفطار الأسرة المصرية تؤكد أنها النواة الأساسية لتماسك المجتمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تأجيل محتمل للفيناليسيما في قطر.. واقتراح موعد جديد لإنقاذ القمة

إسراء أشرف

ما يزال مصير مباراة نهائي "فيناليسيما" بين إسبانيا والأرجنتين، بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، غامضًا بشكل كبير، في ظل المخاوف الأمنية المتصاعدة بسبب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتي جعلت تنظيم اللقاء في قطر محل شك.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأحد أن إقامة المباراة في الدوحة باتت شبه مستحيلة، رغم أن موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لا يزال يصر على أن اللقاء سيُقام هناك كما هو مقرر.

وبحسب التقارير، هناك أصوات داخل الاتحاد الأرجنتيني ترى أن نقل المباراة إلى مدريد خيار ممكن، لكن الطريقة التي طُرحت بها الفكرة أدت إلى تعزيز موقف رئيس الاتحاد كلاوديو تابيا واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الرافضين لأي تنازل.

ولجأ الاتحاد الأرجنتيني إلى مقترح جديد قد يزيد من احتمالات إلغاء المباراة، وهو تأجيلها من 27 مارس إلى 31 من الشهر نفسه، في محاولة لتجاوز الصعوبات اللوجستية والأمنية المرتبطة بالموعد الأصلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة إقامة المباراة في ملعب محايد، مثل ملعب سان سيرو في ميلانو أو أحد الملاعب الإيطالية في روما، تحظى بقبول من الاتحاد الإسباني، لكن المشكلة الأساسية تبقى مرتبطة بالموعد الجديد، الذي يتزامن مع استئناف مسابقات الأندية.

وفي هذا السياق، يُذكر أن مباراة ودية كانت مقررة بين إسبانيا ومصر يوم 30 مارس أُلغيت، وتم الاتفاق على أن يلعب الماتادور ضد صربيا بدلًا من الفراعنة.

ويزيد تعقيد الوضع أن هناك مباراة حاسمة في الدوري الإسباني ستُقام يوم 4 أبريل بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، الفريقان اللذان يزودان مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بعدد كبير من اللاعبين، ما يجعل تأجيل أو تعديل موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا مسألة حساسة للغاية.

ويبدو أن القرار النهائي حول مصير المباراة سيُحسم غدًا الإثنين، مع تبقي 12 يومًا فقط على الموعد المحدد، وبيع نحو 80 ألف تذكرة لملعب لوسيل دون وضوح مستقبل اللقاء، في ظل توتر العلاقات بين الاتحادين الإسباني والأرجنتيني وتعقيدات لوجستية وأمنية متشابكة، تجعل أي قرار حتميًا يترك أطرافًا متضررة.

