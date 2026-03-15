تأجيل محتمل للفيناليسيما في قطر.. واقتراح موعد جديد لإنقاذ القمة

ما يزال مصير مباراة نهائي "فيناليسيما" بين إسبانيا والأرجنتين، بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، غامضًا بشكل كبير، في ظل المخاوف الأمنية المتصاعدة بسبب الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والتي جعلت تنظيم اللقاء في قطر محل شك.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الأحد أن إقامة المباراة في الدوحة باتت شبه مستحيلة، رغم أن موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لا يزال يصر على أن اللقاء سيُقام هناك كما هو مقرر.

وبحسب التقارير، هناك أصوات داخل الاتحاد الأرجنتيني ترى أن نقل المباراة إلى مدريد خيار ممكن، لكن الطريقة التي طُرحت بها الفكرة أدت إلى تعزيز موقف رئيس الاتحاد كلاوديو تابيا واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم الرافضين لأي تنازل.

ولجأ الاتحاد الأرجنتيني إلى مقترح جديد قد يزيد من احتمالات إلغاء المباراة، وهو تأجيلها من 27 مارس إلى 31 من الشهر نفسه، في محاولة لتجاوز الصعوبات اللوجستية والأمنية المرتبطة بالموعد الأصلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فكرة إقامة المباراة في ملعب محايد، مثل ملعب سان سيرو في ميلانو أو أحد الملاعب الإيطالية في روما، تحظى بقبول من الاتحاد الإسباني، لكن المشكلة الأساسية تبقى مرتبطة بالموعد الجديد، الذي يتزامن مع استئناف مسابقات الأندية.

وفي هذا السياق، يُذكر أن مباراة ودية كانت مقررة بين إسبانيا ومصر يوم 30 مارس أُلغيت، وتم الاتفاق على أن يلعب الماتادور ضد صربيا بدلًا من الفراعنة.

ويزيد تعقيد الوضع أن هناك مباراة حاسمة في الدوري الإسباني ستُقام يوم 4 أبريل بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، الفريقان اللذان يزودان مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي بعدد كبير من اللاعبين، ما يجعل تأجيل أو تعديل موعد مباراة الأرجنتين وإسبانيا مسألة حساسة للغاية.

ويبدو أن القرار النهائي حول مصير المباراة سيُحسم غدًا الإثنين، مع تبقي 12 يومًا فقط على الموعد المحدد، وبيع نحو 80 ألف تذكرة لملعب لوسيل دون وضوح مستقبل اللقاء، في ظل توتر العلاقات بين الاتحادين الإسباني والأرجنتيني وتعقيدات لوجستية وأمنية متشابكة، تجعل أي قرار حتميًا يترك أطرافًا متضررة.