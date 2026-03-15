صاروخ إيراني يحمل رؤوسا متفجرة يسبب عددا من الإصابات والخسائر بتل أبيب

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن العديد من المناطق شهدت سقوط العديد من الشظايا من الصاروخ الإيراني الذي أطلق في الدقائق الأخيرة نحو تل أبيب وضواحيها والمناطق القريبة منها ومستوطنات الضفة الغربية، حيث دوت على إثر هذه الموجة الصاروخية صفارات الإنذار.

وأضافت خلال رسالة على الهواء، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يحقق في تفاصيل هذه الحادثة ويبدو أن صاروخا انشطاريا يحمل رؤوسا متفجرة وقنابل عنقودية هو ما أطلق في الموجة الأخيرة من إيران نحو الأراضي المحتلة.

وتابعت أنه في كل مرة يطلق هذا النوع من الصواريخ يكون هناك أضرار مادية وخسائر بشرية، ويحصر الإسعاف الإسرائيلي أعداد المصابين في 3 ويقول بأنه يتعامل مع العديد من المواقع التي سقطت فيها الشظايا الصاروخية ولكن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث أن الإصابات أكثر من ذلك.