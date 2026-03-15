وزيرة التضامن تفتتح المقر الجديد لمؤسسة راعي مصر للتنمية

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المقر الجديد لمؤسسة راعي مصر للتنمية بمنطقة مصر الجديدة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والمستشار أمير رمزي رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ولفيف من الشخصيات العامة والفنانين ورجال المجتمع.

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي والحضور المقر الجديد لمؤسسة راعي مصر للتنمية، والذي يتضمن منافذ ثابتة بها ملابس يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مدار العام.

وأطلعت الدكتورة مايا مرسي على الأنشطة المتعددة على تقدمها مؤسسة راعي مصر للتنمية في محافظات الجمهورية، فضلا عن مشروع مدينة راعي مصر بمحافظة المنيا، وهي مدينة متكاملة لكافة الخدمات التنموية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود مؤسسة راعي مصر للتنمية في مختلف قطاعات التنمية، مشيرة إلى أنها تعد إحدي الجمعيات الأهلية الرائدة والتي تعمل في مجالات متعددة لرعاية الأسر الأولى بالرعاية.

ونظمت مؤسسة راعي مصر للتنمية اليوم إفطارا رمضانيا للأسر الاولي بالرعاية وتم توزيع ملابس العيد وهدايا لأطفال الأسر الأولى بالرعاية.