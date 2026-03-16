إبراهيم عبد الجواد: شوط مميز من توروب.. وشوبير متألق

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على استاد حماد العقربي برادس، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

و علق الإعلامي ابراهيم عبد الجواد، كاتبا عبر فيسبوك: شوط مميز من أهلي (توروب)، تحكم في رتم المباراة وترابط بين الخطوط.. وشوبير كالعادة متألق.



وشهدت الدقائق الماضية سيطرة متبادلة بين الأهلي والترجي على مجريات الكرة، وأهدر مهاجم الترجي فلوريان دانسو فرصة محققة للتهديف ولكن تألق مصطفى شوبير حال دون تسجيل الكرة.

وفي الدقيقة 21 سدد تريزيجيه تسديدة قوية تصدى له حارس الترجي حال دون تسجيل الكرة هدف.

تشكيل الأهلي

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة الترجي في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مساء الأحد بتوقيت القاهرة على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمود تريزيجيه.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي.

تشكيل الترجي

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في تونس.



وجاء تشكيل الترجي التونسي للمباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

في خط الدفاع: محمد دراقر، أمين توغاي، حمزة الجلاصي، محمد أمين بن حميدة.

في خط الوسط: أوغييلو، معز الحاج علي، حسام تقا.

في خط الهجوم: يان ساس، جاك ديارا، فلوريان دانسو.

ويدخل الترجي المباراة معتمدًا على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في القاهرة، حيث يسعى الفريق التونسي إلى استغلال الحضور الجماهيري الكبير في ملعب رادس للضغط مبكرًا على الأهلي ومحاولة تسجيل هدف يمنحه الأفضلية في صراع التأهل إلى نصف النهائي.

في المقابل، يدرك الأهلي صعوبة المواجهة خارج ملعبه أمام أحد أبرز أندية القارة، خاصة أن مباريات الفريقين دائمًا ما تتسم بالندية والقوة التكتيكية، وهو ما يجعل لقاء الليلة محطة مهمة في مشوار الفريقين نحو اللقب القاري.

وتحظى مواجهة الأهلي والترجي باهتمام جماهيري وإعلامي واسع في مختلف أنحاء أفريقيا، نظرًا لقيمة الناديين وتاريخهما الكبير في البطولة، حيث سبق أن التقيا في العديد من المواجهات الحاسمة التي شكلت علامات بارزة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا.