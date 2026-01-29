ريال مدريد ليس منها.. الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار على مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد صراع قوي بين الأندية الكبرى، وأسفرت المنافسات عن حسم 8 فرق تأهلها المباشر إلى دور الـ16، في النسخة الحالية من البطولة القارية.

ونجح آرسنال في فرض هيمنته على صدارة جدول الترتيب، بعدما أنهى مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة، محققًا 21 نقطة من 8 انتصارات متتالية، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب، فيما حل بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

وجاء ليفربول في المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما حجز مانشستر سيتي مقعده بين الثمانية الكبار محتلاً المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ليضمن التأهل المباشر دون الحاجة لخوض مرحلة الملحق.

الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16

وضمت قائمة الفرق التي حسمت تأهلها المباشر إلى ثمن النهائي كلًا من:

آرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام، برشلونة، تشيلسي، سبورتينج لشبونة، ومانشستر سيتي.

وبحسب نظام البطولة، تتأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول حتى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الأندية التي تحتل المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين مرحلة الملحق، والتي تُقام بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل منها 8 فرق أخرى لاستكمال عقد المتأهلين.

صراع حتى الجولة الأخيرة

وكان آرسنال وبايرن ميونخ قد ضمنا التأهل المباشر إلى دور الـ16 قبل انطلاق الجولة الأخيرة، في حين اشتد التنافس على البطاقات الست المتبقية بين عدد من الأندية الكبرى، على رأسها ليفربول، ريال مدريد، برشلونة ومانشستر سيتي، قبل أن تُحسم الأمور مع نهاية مرحلة الدوري.

موعد قرعة الملحق ونظام المواجهات

ومن المقرر أن يُجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16 يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا شكل المواجهات في مرحلة الملحق، حيث يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع أحد صاحبي المركزين الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين بينما صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر مع أحد صاحبي المركزين الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين

ويلتقي صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر مع أحد صاحبي المركزين التاسع عشر أو العشرين ويصطدم صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر مع أحد صاحبي المركزين السابع عشر أو الثامن عشر

مواعيد مباريات الملحق وقرعة دور الـ16

وتقام مباريات الملحق بنظام الذهاب والإياب يومي 17 و18 فبراير لمباريات الذهاب، و24 و25 فبراير لمباريات الإياب.

عقب ذلك، تُجرى قرعة دور الـ16، حيث يواجه:

• صاحبا المركزين الأول والثاني أحد أصحاب المراكز 15 أو 16 أو 17 أو 18

• صاحبا المركزين الثالث والرابع أحد أصحاب المراكز 13 أو 14 أو 19 أو 20

• صاحبا المركزين الخامس والسادس أحد أصحاب المراكز 11 أو 12 أو 21 أو 22

• صاحبا المركزين السابع والثامن أحد أصحاب المراكز 9 أو 10 أو 23 أو 24

