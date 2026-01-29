قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو
طبول الحرب تدق.. موازين القوة بين أمريكا وإيران قبل ساعة الصفر
سيناء .. التنمية خيار استراتيجي وخط الدفاع الأول عن الأمن القومي
دعاء 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك وترزقك الخير كله
مقتل 15 شخصا بينهم عضو برلمان جراء تحطم طائرة شمال كولومبيا
إسرائيل تمرر ميزانية 2026 بدعم الحريديم في الكنيست
ريال مدريد ليس منها.. الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد ليس منها.. الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا
محمد سمير

أسدل الستار على مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد صراع قوي بين الأندية الكبرى، وأسفرت المنافسات عن حسم 8 فرق تأهلها المباشر إلى دور الـ16، في النسخة الحالية من البطولة القارية.

ونجح آرسنال في فرض هيمنته على صدارة جدول الترتيب، بعدما أنهى مرحلة الدوري بالعلامة الكاملة، محققًا 21 نقطة من 8 انتصارات متتالية، ليؤكد جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب، فيما حل بايرن ميونخ في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

وجاء ليفربول في المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما حجز مانشستر سيتي مقعده بين الثمانية الكبار محتلاً المركز الثامن برصيد 16 نقطة، ليضمن التأهل المباشر دون الحاجة لخوض مرحلة الملحق.

الفرق المتأهلة مباشرة إلى دور الـ16

وضمت قائمة الفرق التي حسمت تأهلها المباشر إلى ثمن النهائي كلًا من:
آرسنال، بايرن ميونخ، ليفربول، توتنهام، برشلونة، تشيلسي، سبورتينج لشبونة، ومانشستر سيتي.

وبحسب نظام البطولة، تتأهل الفرق التي تحتل المراكز من الأول حتى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، بينما تخوض الأندية التي تحتل المراكز من التاسع حتى الرابع والعشرين مرحلة الملحق، والتي تُقام بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل منها 8 فرق أخرى لاستكمال عقد المتأهلين.

صراع حتى الجولة الأخيرة

وكان آرسنال وبايرن ميونخ قد ضمنا التأهل المباشر إلى دور الـ16 قبل انطلاق الجولة الأخيرة، في حين اشتد التنافس على البطاقات الست المتبقية بين عدد من الأندية الكبرى، على رأسها ليفربول، ريال مدريد، برشلونة ومانشستر سيتي، قبل أن تُحسم الأمور مع نهاية مرحلة الدوري.

موعد قرعة الملحق ونظام المواجهات

ومن المقرر أن يُجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) قرعة الملحق المؤهل إلى دور الـ16 يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية ظهرًا بتوقيت السعودية.

وحدد يويفا شكل المواجهات في مرحلة الملحق، حيث يلتقي صاحب المركز التاسع أو العاشر مع أحد صاحبي المركزين الثالث والعشرين أو الرابع والعشرين بينما صاحب المركز الحادي عشر أو الثاني عشر مع أحد صاحبي المركزين الحادي والعشرين أو الثاني والعشرين
 ويلتقي صاحب المركز الثالث عشر أو الرابع عشر مع أحد صاحبي المركزين التاسع عشر أو العشرين ويصطدم صاحب المركز الخامس عشر أو السادس عشر مع أحد صاحبي المركزين السابع عشر أو الثامن عشر

مواعيد مباريات الملحق وقرعة دور الـ16

وتقام مباريات الملحق بنظام الذهاب والإياب يومي 17 و18 فبراير لمباريات الذهاب، و24 و25 فبراير لمباريات الإياب.

عقب ذلك، تُجرى قرعة دور الـ16، حيث يواجه:
    •    صاحبا المركزين الأول والثاني أحد أصحاب المراكز 15 أو 16 أو 17 أو 18
    •    صاحبا المركزين الثالث والرابع أحد أصحاب المراكز 13 أو 14 أو 19 أو 20
    •    صاحبا المركزين الخامس والسادس أحد أصحاب المراكز 11 أو 12 أو 21 أو 22
    •    صاحبا المركزين السابع والثامن أحد أصحاب المراكز 9 أو 10 أو 23 أو 24
 

دوري أبطال أوروبا ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أبطال أوروبا آرسنال قرعة الملحق ريال مدريد ليفربول برشلونة مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

مبارة المغرب والسنغال

إيقاف وغرامة وحرمان.. عقوبات قاسية ضد السنغال بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

ترشيحاتنا

ندوة

علماء الأزهر والأوقاف: من أبهى مظاهر الإعجاز القرآني اجتماع الفخامة والعذوبة في نظمه

شيخ الأزهر

مجلس جامعة الأزهر يشيد بإنشاء أول مكتب للشفافية والنزاهة الأكاديمية

ندوات جناح الأزهر

إسهامات علماء المسلمين.. ضمن ندوات جناح الأزهر بمعرض الكتاب غدًا

بالصور

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

BYD
BYD
BYD

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد