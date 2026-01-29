قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو
طبول الحرب تدق.. موازين القوة بين أمريكا وإيران قبل ساعة الصفر
سيناء .. التنمية خيار استراتيجي وخط الدفاع الأول عن الأمن القومي
دعاء 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك وترزقك الخير كله
مقتل 15 شخصا بينهم عضو برلمان جراء تحطم طائرة شمال كولومبيا
إسرائيل تمرر ميزانية 2026 بدعم الحريديم في الكنيست
ريال مدريد ليس منها.. الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس وموناكو حبايب بالتعادل السلبي والتأهل

يوفنتوس
يوفنتوس
محمد سمير

حسم التعادل السلبي مواجهة يوفنتوس الإيطالي وموناكو الفرنسي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة خيّبت آمال الجماهير من الناحية الفنية، رغم أهميتها الكبيرة على مستوى الحسابات والتأهل.

وبهذه النتيجة، أنهى يوفنتوس، تحت قيادة مديره الفني لوتشيانو سباليتي، مرحلة الدوري في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بينما حلّ موناكو، بقيادة مدربه سيباستيان بوكونيولي، في المركز الحادي والعشرين بعدما جمع 10 نقاط، ليكتفي الفريقان بمواقع لا تمنحهما بطاقة العبور المباشر إلى دور الـ16.

وضمن يوفنتوس وموناكو التأهل إلى مرحلة الملحق بنظام الذهاب والإياب، بعد فشلهما في اقتحام المراكز الثمانية الأولى في الترتيب العام، وهي المراكز التي تمنح أصحابها التأهل المباشر إلى ثمن نهائي البطولة، ليختار كل طرف تأمين الحد الأدنى من الهدف المنشود دون الدخول في مجازفة فنية أو تكتيكية.

ورغم أهمية النتيجة للفريقين من الناحية الحسابية، فإن الأداء الباهت وغياب الطموح الهجومي جعلا المواجهة واحدة من أكثر مباريات الجولة الأخيرة مللًا، في انتظار ما سيقدمه الطرفان خلال مواجهات الملحق الحاسمة.

أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا يوفنتوس موناكو يوفنتوس وموناكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

مبارة المغرب والسنغال

إيقاف وغرامة وحرمان.. عقوبات قاسية ضد السنغال بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

ترشيحاتنا

الشرطة الأمريكية

في حادث مينيابوليس.. "الأمن الداخلي" الأمريكية تقر إيقافا إدارياً لضابطين

تشاد

بعثة تقصي حقائق إفريقية تزور تشاد للوقوف على أوضاع حقوق النازحين السودانيين

أمين عام الناتو

أمين عام الناتو يحذر من تنامي خطر الطائرات المسيرة.. ويؤكد: مستعدون للتصدي له

بالصور

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

BYD
BYD
BYD

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد