دوري أبطال أوروبا.. يوفنتوس وموناكو حبايب بالتعادل السلبي والتأهل

حسم التعادل السلبي مواجهة يوفنتوس الإيطالي وموناكو الفرنسي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب لويس الثاني، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا، في مباراة خيّبت آمال الجماهير من الناحية الفنية، رغم أهميتها الكبيرة على مستوى الحسابات والتأهل.

وبهذه النتيجة، أنهى يوفنتوس، تحت قيادة مديره الفني لوتشيانو سباليتي، مرحلة الدوري في المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بينما حلّ موناكو، بقيادة مدربه سيباستيان بوكونيولي، في المركز الحادي والعشرين بعدما جمع 10 نقاط، ليكتفي الفريقان بمواقع لا تمنحهما بطاقة العبور المباشر إلى دور الـ16.

وضمن يوفنتوس وموناكو التأهل إلى مرحلة الملحق بنظام الذهاب والإياب، بعد فشلهما في اقتحام المراكز الثمانية الأولى في الترتيب العام، وهي المراكز التي تمنح أصحابها التأهل المباشر إلى ثمن نهائي البطولة، ليختار كل طرف تأمين الحد الأدنى من الهدف المنشود دون الدخول في مجازفة فنية أو تكتيكية.

ورغم أهمية النتيجة للفريقين من الناحية الحسابية، فإن الأداء الباهت وغياب الطموح الهجومي جعلا المواجهة واحدة من أكثر مباريات الجولة الأخيرة مللًا، في انتظار ما سيقدمه الطرفان خلال مواجهات الملحق الحاسمة.