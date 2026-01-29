قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو
طبول الحرب تدق.. موازين القوة بين أمريكا وإيران قبل ساعة الصفر
سيناء .. التنمية خيار استراتيجي وخط الدفاع الأول عن الأمن القومي
دعاء 10 شعبان.. كلمات تحول حياتك وترزقك الخير كله
مقتل 15 شخصا بينهم عضو برلمان جراء تحطم طائرة شمال كولومبيا
إسرائيل تمرر ميزانية 2026 بدعم الحريديم في الكنيست
ريال مدريد ليس منها.. الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي
بنفيكا يُسقط ريال مدريد برباعية مثيرة ويخطف بطاقة التأهل في دوري أبطال أوروبا
بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة
نجم الأهلي السابق: عمر سيد معوض يستحق فرصة.. وسيتواجد في كأس العالم مع المنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بايرن ميونخ يتخطى آيندهوفن ويتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
محمد سمير

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني، إلى دور الـ 16، ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب تحقيق الفوز على نظيره آيندهوفن، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي انطلقت بينهما، على ملعب «فيليبس»، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي بايرن ميونخ كل من: جمال موسيالا، في الدقيقة 58، وهاري كين، في الدقيقة 84.

كان ضمن الفريق البافاري التأهل المباشر إلى دور الـ16، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة يختتم بايرن ميونخ، مجموعات دوري الأبطال وهو يحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة، محققا 7 انتصارات مقابل خسارة واحدة خلال الثماني مباريات.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الأندية التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مرحلة الملحق بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، على أن تلتحق الفرق المتأهلة بالثمانية الأوائل في الدور ثمن النهائي.  

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: أوربيج.

خط الدفاع: جوناثان تاه، توم بيشوف، إيتو، أوباميكانو

خط الوسط: لينارت كارل، ألكسندر بافلوفيتش، جوشوا كيميتش، موسيالا

وفي الهجوم: لويس دياز، نيكولاس جاكسون

بايرن ميونخ آيندهوفن دوري أبطال أوروبا أبطال أوروبا دور الـ 16

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

محافظ الاسكندرية أحمد خالد

رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بالإسكندرية برقم الجلوس

محافظ القاهرة

عبر هذا الرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل

هل تغيرت بالفعل؟.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي والموبايل اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

مبارة المغرب والسنغال

إيقاف وغرامة وحرمان.. عقوبات قاسية ضد السنغال بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

نتيجة الشهادة الإعدادية

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

ترشيحاتنا

الشرطة الأمريكية

في حادث مينيابوليس.. "الأمن الداخلي" الأمريكية تقر إيقافا إدارياً لضابطين

تشاد

بعثة تقصي حقائق إفريقية تزور تشاد للوقوف على أوضاع حقوق النازحين السودانيين

أمين عام الناتو

أمين عام الناتو يحذر من تنامي خطر الطائرات المسيرة.. ويؤكد: مستعدون للتصدي له

بالصور

BYD تدرس التوسع في الهند للطلب المتزايد على السيارات الكهربائية

BYD
BYD
BYD

طريقة التحضير الأومليت بالطريقة الكلاسيكية

طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..
طريقة التحضير الاومليت بالطريقة الكلاسيكية ..

فولكس فاجن تعيد رسم خريطة صادراتها… الشرق الأوسط وآسيا في الصدارة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب
طريقة لحمة محمّرة مع رز أحمر بالزبيب

فيديو

السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى مجلس الأمن الدولي

مندوب مصر بمجلس الأمن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلة

زياد بهاء الدين

زياد بهاء الدين: هناك مؤشرات اقتصادية تحسنت منها معدلات النمو وسعر الصرف وعجز الموازنة

برومو مسلسل "صحاب الأرض"

رمضان 2026 .. طرح البرومو الرسمي لمسلسل صحاب الأرض

حماس

توماس راسل: نزع سلاح حماس وضمان الأمن وتخفيف الأزمة الإنسانية عناصر معقدة في المرحلة المقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد