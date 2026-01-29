بايرن ميونخ يتخطى آيندهوفن ويتأهل لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا

تأهل فريق بايرن ميونخ الألماني، إلى دور الـ 16، ببطولة دوري أبطال أوروبا، عقب تحقيق الفوز على نظيره آيندهوفن، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي انطلقت بينهما، على ملعب «فيليبس»، ضمن منافسات الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل هدفي بايرن ميونخ كل من: جمال موسيالا، في الدقيقة 58، وهاري كين، في الدقيقة 84.

كان ضمن الفريق البافاري التأهل المباشر إلى دور الـ16، ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة يختتم بايرن ميونخ، مجموعات دوري الأبطال وهو يحتل المركز الثاني برصيد 21 نقطة، محققا 7 انتصارات مقابل خسارة واحدة خلال الثماني مباريات.

وتتأهل الفرق الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تخوض الأندية التي تحتل المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين مرحلة الملحق بنظام خروج المغلوب من مباراتي ذهاب وإياب، على أن تلتحق الفرق المتأهلة بالثمانية الأوائل في الدور ثمن النهائي.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى: أوربيج.

خط الدفاع: جوناثان تاه، توم بيشوف، إيتو، أوباميكانو

خط الوسط: لينارت كارل، ألكسندر بافلوفيتش، جوشوا كيميتش، موسيالا

وفي الهجوم: لويس دياز، نيكولاس جاكسون