رمضان السيد: إمام عاشور أفضل لاعب في إفريقيا والوطن العربي

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن خسارة الفريق الأحمر للقب الدوري المصري تبقى أمرًا بالغ الصعوبة، في ظل العقلية التنافسية التي يتمتع بها الفريق وقدرته الدائمة على عدم التفريط في أي مباراة بسهولة.

تصريحات رمضان السيد

وقال رمضان السيد، خلال تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة cbc، إن بداية الأهلي في الدوري هذا الموسم كانت من أسوأ الانطلاقات التي قدمها الفريق في البطولة، وهو ما أثار حالة من القلق لدى جماهيره منذ الأسابيع الأولى.

وأوضح أن مستوى لاعبي الأهلي شهد تطورًا ملحوظًا خلال المباريات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المدير الفني توروب نجح في تطوير الأداء الفردي والجماعي للفريق، ما انعكس على النتائج وتحسن الشكل العام، إلى جانب بروز عدد من اللاعبين وتألقهم بشكل لافت.

وأشاد نجم الأهلي السابق بإمام عاشور، مؤكدًا أنه يُعد من أفضل اللاعبين المتواجدين حاليًا في قارة إفريقيا والوطن العربي، لما يقدمه من مستويات ثابتة ومؤثرة مع الفريق.