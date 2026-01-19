رمضان السيد ينتقد وائل جمعة :مينفعش تصدر عنه هذه التصريحات

كشف رمضان السيد، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق ، أن وائل جمعة أخطأ فى تصريحاته الأخيرة بشأن لاعبى منتخب مصر المحترفين، مشيراً إلى أن تاريخه الكبير كلاعب يفرض عليه اختيار كلماته بدقة أكبر.

وقال رمضان السيد، فى تصريحات عبر برنامج «نمبر وان»، والمذاع على قناة «cbc»، إن وائل جمعة نجم كبير وكان من المفترض ألا تصدر عنه مثل هذه التصريحات تجاه لاعبى المنتخب، خاصة المحترفين منهم.

وأوضح نجم الأهلى السابق أن جميع منتخبات العالم لا تعتمد على الهجوم فقط، بل لا بد من وجود توازن بين الدفاع والهجوم، مؤكدًا أن طريقة لعب منتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية لم تكن دفاعية كما يردد البعض.

وأضاف أن المنتخب لو كان اعتمد على الضغط مع تقارب الخطوط، لكانت النتائج مختلفة، مشيرًا إلى رضاه عن أداء الفراعنة بشكل عام فى البطولة، رغم وجود بعض السلبيات التى تحتاج إلى معالجة فى الفترة المقبلة.



وأتم رمضان السيد تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب مصر يحتاج إلى تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين الشباب، مع خوض مباريات ودية قوية واحتكاك حقيقى قبل كأس العالم، موضحًا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابى كبير على عمل الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن خلال المرحلة المقبلة.