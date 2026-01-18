بعثة منتخب مصر تصل إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب

وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول إلى مطار القاهرة عائدة من المغرب، بعد انتهاء مشاركة الفراعنة في بطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي حقق خلالها منتخب مصر المركز الرابع.

وكانت شركة مصر للطيران قد سيرت رحلة خاصة تحت رقم MS3901 من طراز إيرباص A320 على متنها أعضاء البعثة الرسمية.

ووصلت الرحلة فى تمام الـ10 مساء، حيث يتم إنهاء إجراءات السفر الخاصة بالبعثة من إحدى الصالات الخاصة بالرحلات الخاصة.

وحصل منتخب مصر على المركز الرابع فى بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى المغرب بعد الخسارة أمام نيجيريا بركلات الترجيح.