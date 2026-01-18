سيلتا فيجو يكتسح رايو فاليكانو بثلاثية في الدوري الإسباني

اكتسح فريق سيلتا فيجو بثلاثية نظيفة من نظيره رايو فاليكانو، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 20 ببطولة الدوري الإسباني.

تقدم فريق سيلتا فيجو بالهدف الأول في الدقيقة 40 عن طريق سيرجيو كاريرا.

وأضاف بريان سرقسطة الهدف الثاني في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

واختتم خافي رويدا ثلاثية سيلتا فيجو في الدقيقة 79.

وشهدت الدقيقة 66، حصول نوبل ميندي، لاعب رايو فاليكانو على بطاقة حمراء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق سيلتا فيجو المركز السابع برصيد 32 نقطة، فيما يأتي فريق رايو فاليكانو في المركز الثالث عشر برصيد 22 نقطة.