فوز سيلتا فيجو على فالنسيا 4-1 بالليجا الإسبانية

أ ش أ

فاز فريق سيلتا فيجو على ضيفه فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت بينهما اليوم السبت، على ملعب أبانكا بالايدوس ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ففي الشوط الأول، أحرز بورخا إيغليسياس الهدف الأول لفريقه سيلتا فيجو في الدقيقة 33 من ضربة جزاء..

وفي الشوط الثاني أضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لفريقه سيلتا فيجو فى الدقيقة 59 وبعدها قلص فريق فالنسيا الفارق بإحرازه هدف في الدقيقة 70 عن طريق لاعبه بيبيلو.

وأضاف جونس العبدلاوي الهدف الثالث لفريقه سيلتا فيجو في الدقيقة 83 وهوغو الفاريز الهدف الرابع في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بفوز فريق سيلتا فيجو على ضيفه فالنسيا 4-1.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد فريق سيلتا فيجو الى 26 نقطة في المركز السابع بجدول ترتيب الليجا الإسبانية.

فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 16 نقطة فى المركز السابع عشر.