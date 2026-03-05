حتة مني.. شريف إكرامي يحتفل بعيد ميلاد شقيقته

وجه شريف إكرامي، حارس مرمى بيراميدز رسالة تهنئة لشقيقته بمناسبة عيد ميلادها عبر حسابه على انستجرام.

وشارك إكرامي صورة تجمعه بشقيقته حبيبه وعلق: “مش بس اختي انتي حتة مني كل سنة وانتي اقرب لقلبي من السنة اللي قبلها”.

ويترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين بيراميدز وحرس الحدود مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في جدول الترتيب.

بيراميدز يبحث عن مواصلة المنافسة

يدخل بيراميدز المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة الضغط على صدارة جدول الترتيب، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 37 نقطة جمعها من 18 مباراة. ويسعى بيراميدز لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الاستمرار في سباق المنافسة على اللقب، خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة.

ويعتمد الجهاز الفني لبيراميدز على حالة الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الجولات الماضية، إلى جانب امتلاكه مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على حسم المواجهات الصعبة خارج الديار.