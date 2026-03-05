تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب في الدوري

استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب على الملامح النهائية لتشكيل فريق الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، ضمن الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

موعد المباراة وأهميتها

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، في لقاء يسعى من خلاله الأهلي إلى مواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول الترتيب، وحصد ثلاث نقاط مهمة خارج الديار. وتكتسب المواجهة أهمية خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة، ما يجعل كل مباراة بمثابة خطوة حاسمة في مشوار البطولة.

ملامح التشكيل المتوقع

شهدت اختيارات توروب استقرارًا كبيرًا في معظم المراكز، مع بعض التعديلات التي تهدف إلى تعزيز الفاعلية الهجومية ومنح الفريق توازنًا أكبر بين الدفاع والهجوم.

ويفكر المدير الفني في الدفع بعدد من العناصر التي غابت عن التشكيل الأساسي خلال الفترة الماضية، من أجل رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية.

حراسة المرمى وخط الدفاع

في مركز حراسة المرمى، من المنتظر أن يعتمد الأهلي على مصطفى شوبير، الذي يقدم مستويات مميزة كلما أتيحت له الفرصة.

أما في خط الدفاع، فيتوقع أن يبدأ كل من أحمد عيد وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري، في تشكيل يسعى لتأمين الخط الخلفي والحد من خطورة هجوم المقاولون العرب، خاصة في الكرات العرضية والهجمات المرتدة.

خط الوسط والهجوم

في وسط الملعب، يتوقع أن يتكون الثلاثي من مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور، مع وجود تريزيجيه وزيزو لدعم الجانب الهجومي وصناعة الفرص.

وفي خط الهجوم، ينوي توروب الدفع بمروان عثمان أساسيًا، على أمل استغلال قدراته التهديفية ومنحه الثقة الكاملة لقيادة هجوم الفريق في هذه المواجهة المهمة.