قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات الدبلومات الفنية 2026 | 10 قرارات رسمية حاسمة بشأنها
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
بعد هزيمة الزمالك.. بيراميدز يبحث عن استعادة الانتصارات أمام الحرس
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
حدث في 15 رمضان.. مولد الحسن سبط الرسول ووفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب
خطوات تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع
نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري
البنتاجون يكشف أسماء 6 جنود أمريكيين قتلوا في غارة إيرانية بالكويت
تسرب نفطي محتمل.. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت
نفحات شهر رمضان 2026.. 3 عبادات تعادل أجر قيام الليل والثواب عليها مضاعف
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون العرب في الدوري

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

استقر المدير الفني الدنماركي ييس توروب على الملامح النهائية لتشكيل فريق الأهلي استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز، ضمن الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

موعد المباراة وأهميتها

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، في لقاء يسعى من خلاله الأهلي إلى مواصلة المنافسة بقوة على صدارة جدول الترتيب، وحصد ثلاث نقاط مهمة خارج الديار. وتكتسب المواجهة أهمية خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة، ما يجعل كل مباراة بمثابة خطوة حاسمة في مشوار البطولة.

ملامح التشكيل المتوقع

شهدت اختيارات توروب استقرارًا كبيرًا في معظم المراكز، مع بعض التعديلات التي تهدف إلى تعزيز الفاعلية الهجومية ومنح الفريق توازنًا أكبر بين الدفاع والهجوم.

ويفكر المدير الفني في الدفع بعدد من العناصر التي غابت عن التشكيل الأساسي خلال الفترة الماضية، من أجل رفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية.

حراسة المرمى وخط الدفاع

في مركز حراسة المرمى، من المنتظر أن يعتمد الأهلي على مصطفى شوبير، الذي يقدم مستويات مميزة كلما أتيحت له الفرصة.
أما في خط الدفاع، فيتوقع أن يبدأ كل من أحمد عيد وياسر إبراهيم وهادي رياض ويوسف بلعمري، في تشكيل يسعى لتأمين الخط الخلفي والحد من خطورة هجوم المقاولون العرب، خاصة في الكرات العرضية والهجمات المرتدة.

خط الوسط والهجوم

في وسط الملعب، يتوقع أن يتكون الثلاثي من مروان عطية ومحمد علي بن رمضان وإمام عاشور، مع وجود تريزيجيه وزيزو لدعم الجانب الهجومي وصناعة الفرص.

وفي خط الهجوم، ينوي توروب الدفع بمروان عثمان أساسيًا، على أمل استغلال قدراته التهديفية ومنحه الثقة الكاملة لقيادة هجوم الفريق في هذه المواجهة المهمة.

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل المقاولون العرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

كم باقى على عيد الفطر 2026

كم باقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تحدد وتعلن موعد الصلاة

ترشيحاتنا

احتفالية اليوم

المترو ينظم احتفالية بالعرائس والأراجوز للأطفال داخل محطة جامعة القاهرة.. فيديو

وزير الكهرباء خلال لقائه

وزير الكهرباء: خبرات كوادر مراكز التحكم عامل رئيسي لتأمين واستقرار الكهرباء

الصحفيين

علا الشافعي: مراحل إعداد مسلسل «صحاب الأرض» شهدت مناقشات موسعة حول ضرورة تقديم عمل رمضاني يتناول القضية الفلسطينية

بالصور

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012

جيلي تتحدى بـ Galaxy Cruiser‏ ‏لاند روفر ديفندر.. من تتفوق؟

جيلي Galaxy Cruiser
جيلي Galaxy Cruiser
جيلي Galaxy Cruiser

لعزومات رمضان.. فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة

فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..
فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..
فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد